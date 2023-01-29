feedly для Android

Описание
Отзывы
share
Оценка: 4.50/5 голосов - 2
Лицензия: Бесплатная
Версия:85.0.3 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский, Русский, Испанский
Разработчик:
Категория:Ньюс ридеры, новости
Загрузок (сегодня/всего):0 / 932 | Статистика
Размер:49,68 Мб
feedly скриншот № 1
feedly скриншот № 2
feedly скриншот № 3
feedly скриншот № 4

feedly – отслеживайте новости и любимые ресурсы с помощью одного приложения.

Ищите новый контент, который вас интересует - это может быть технологии, мода, кулинария, спорт, политика и многое другое, теперь все ваши увлечения и хобби будут собраны в одном месте. Добавляйте любимые RSS-каналы или сайты, просто наберите адрес ресурса в строке поиска и следите за самыми последними новостями.

В программе присутствует интеграция с социальными сетями Facebook, Twitter, Evernote, OneNote, Pinterest и LinkedIn, так что можно легко делиться информацией с друзьями и коллегами.

Что нового в feedly 85.0.3?
  • исправлены ошибки
ТОП-сегодня раздела "Ньюс ридеры, новости"
 

скачать Повітряна тривогаПовітряна тривога 4.2.0

Повітряна тривога (воздушная тревога) - мобильное приложение, которое в реальном времени...

скачать 4PDA4PDA 1.9.35

Бесплатное Android-приложение, которое представляет собой официальный клиент от популярного...

скачать MyScoreMyScore 3.13.1

MyScore – следите за спортивными событиями в онлайне. Приложение показывает результаты 5000...

скачать Opera News LiteOpera News Lite 2.4.0

Минималистичная версия Opera News, которая выбирает интересные вам новости в режиме реального...

скачать FIFA 2018FIFA 2018 5.0.8

Официальное приложение Чемпионата Мира FIFA, которое позволит болельщикам всегда...

скачать FlipboardFlipboard 4.2.90

Flipboard - отличный новостной портал, который позволит Вам быть в курсе всех последних...

Отзывы о программе feedly

Admin

Отзывов о программе feedly 85.0.3 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв