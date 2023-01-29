feedly для Android
|Оценка:
|4.50/5 голосов - 2
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|85.0.3 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский, Испанский
|Разработчик:
|Feedly Team
|Категория:
|Ньюс ридеры, новости
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 932 | Статистика
|Размер:
|49,68 Мб
feedly – отслеживайте новости и любимые ресурсы с помощью одного приложения.
Ищите новый контент, который вас интересует - это может быть технологии, мода, кулинария, спорт, политика и многое другое, теперь все ваши увлечения и хобби будут собраны в одном месте. Добавляйте любимые RSS-каналы или сайты, просто наберите адрес ресурса в строке поиска и следите за самыми последними новостями.
В программе присутствует интеграция с социальными сетями Facebook, Twitter, Evernote, OneNote, Pinterest и LinkedIn, так что можно легко делиться информацией с друзьями и коллегами.
- исправлены ошибки
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