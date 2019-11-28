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Windows Player для Windows

Windows Player 3.10.1

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Описание Windows Player 3.10.1Описание   Скачать Windows Player 3.10.1СКАЧАТЬ (10,01 Мб) Скриншоты Windows Player 3.10.1Скриншоты (8)   Статистика Windows Player 3.10.1Статистика   Отзывы о Windows Player 3.10.1Отзывы (30)  
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4.62 из 5, всего оценок - 42
  • Рейтинг программы - 4.62 из 5
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WindowsPlayer - отличный проигрыватель видеофайлов, не использующий в работе какого-либо набора кодеков. Этот плеер позволяет смотреть фильмы, ролики, клипы в самом высоком качестве не только на стационарном ПК или ноутбуке, но и выводить изображение на телевизор.

Как уже говорилось, отличительной особенностью этого проигрывателя является полная независимость от всевозможных кодеков - WindowsPlayer без них воспроизводит все форматы видео и аудио, что несомненно удобно и выгодно. Сам список поддерживаемых форматов аудио и видео просто огромен и сможет удовлетворит запросы любого пользователя.

Всего их 36 - 3GP, 3GPP, ASF, AVI, AVS, DV, FLV, М4V, MKV, MOV, MP4, MPG, MPEG, MPEG-TS, МTS, TS, VOB(DVD), WMV, WEBM, AAC, AC3, AIFF, ALAW, AMR, APE, CAF, DTS, DTSHD, EAC3, FLAC, MP3, MPC,  МPC8, OGG, TTA, WAV, WV, CAVS, RM, RA, XMW, XWMA, XA, 3GPP, DIVX, STR, MATROSKA, M2TS, TP, H.265(HEVC).

Кроме стандартного для проигрывателей набора клавиш управления (стоп, следующий/предыдущий файл, плейлисты, эквалайзер и др.) здесь есть несколько уникальных функций. К ним относится усиление громкости звука, что полезно для просмотра фильмов с низким уровнем громкости, а также опция HQ, нажатие на которую нормализирует и улучшит изображение в яркие сочные цвета и невероятно четкую картинку.

В целом, Windows Player действительно радует глаз простым доступным дизайном и интерфейсом, выступая замечательной альтернативой уже известным и популярным видеоплеерам.

Что нового в Windows Player 3.10.1?
  • Обновлены кодеки
  • Поддержка HighDPIv2
Windows Player
Windows Player
Windows Player
Windows Player
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)3 / 31 256
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПлееры
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Отзывы о программе Windows Player

Денис про Windows Player 3.9 [06-02-2019]

Ни один плеер не воспризводил видео с моего телефона 4к я уже и забил на это, но сегодня мне попался этот плеер и случилось чудо видео играет без проблем.
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Александр про Windows Player 3.6 [23-12-2018]

Отличный плеер - жаль что узнал о нём поздно.
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Сергей про Windows Player 3.5.2 [21-12-2017]

После установки плеера пропадает строка изменить свойства файла.Восстановить ее потом ее невозможно.
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Аноним про Windows Player 3.4 [10-12-2016]

Забросили обновление - и правильно!
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Знаток в ответ Аноним про Windows Player 3.6 [19-10-2018]

зайди на основной сайт, посмотри новые версии
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Гость про Windows Player 3.4 [11-10-2016]

Плеер ниже среднего. Больше пиара, чем уникальности. К кстати ничего уникального не обнаружил. Качество изображения и звука посредственное со всеми прибомбасами. МРС-НС на много лучше справляется и кодеки ему тоже не нужны. Не забудьте о яндекс хламе предлагаемый плеером. Его удалить можно, но потратите гору времени ибо эта компания забывает о части деинстоляторов своих программ.
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