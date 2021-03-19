ZELO - интересная программа для изменения значков у папок, файлов или дисков. Теперь можно быстро, наглядно и эффективно присвоить практически любое обозначение выбранному типу элемента на свой вкус и желание.

В программе содержится довольно-таки большая база самых разнообразных иконок, однако при необходимости можно добавлять свои и редактировать существующие (папка icons). Приложение отлично интегрируется в контекстное меню проводника Windows, что значительно упрощает и ускоряет применение программы.



Основные возможности ZELO: