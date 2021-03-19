ZELO для Windows
|Оценка:
|3.68/5 голосов - 12
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2021.16 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Григорий Горкун
|Категория:
|Украшательства
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 4 126 | Статистика
|Размер:
|13,48 Мб
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ZELO - интересная программа для изменения значков у папок, файлов или дисков. Теперь можно быстро, наглядно и эффективно присвоить практически любое обозначение выбранному типу элемента на свой вкус и желание.
В программе содержится довольно-таки большая база самых разнообразных иконок, однако при необходимости можно добавлять свои и редактировать существующие (папка icons). Приложение отлично интегрируется в контекстное меню проводника Windows, что значительно упрощает и ускоряет применение программы.
Основные возможности ZELO:
- Гибкое назначение значков иконок для фалов и дисков (изменения вносятся в реестр), а также папок.
- Интеграция в контекстное меню проводника.
- Простое и удобное пополнение и редактирование коллекции значков.
- Приятный и понятный интерфейс, а также портативный принцип запуска.
- Теперь папку "База иконок" можно переназначить на любую другую папку (можно использовать относительный тег %exe - папка программы)
- Контекстное меню для кнопки "База иконок"
- Ускорена загрузка программы
- Упрощено окно настроек
- Настройка "Прозрачный шрифт" в контекстном меню панели справа и в настройках программы
- Иконки, которыми хотите иконизировать, теперь можно выбирать не только из папки-базы-иконок, а из любой папки на компьютере
- Добавлена кнопка "База иконок", ссылающаяся на папку icons рядом с ZELO.exe (звёздочка сверху справа)
- Изменено местоположение основных кнопок программы
- Улучшен алгоритм иконизации
- Исправлено: при включении ZELO не выделялся файл для иконизации, который вызывал ZELO из контекстного меню проводника
- Исправлены мелкие ошибки
- Новый интерфейс для перевода программы на другой язык
- При вырезании файлов из одной файловой панели в другую, вырезанные файлы исчезают из источника
- Tab между файловыми панелями
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Отзывы о программе ZELO
Алька про ZELO 2019.1 [08-04-2020]
Отвратные иконки. И вид и разрешение. К сожалению нет встроенного конструктора, чтобы самостоятельно создавать иконки.
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Отшельник про ZELO 2015.04.18 [09-12-2015]
Отличная прога! Работает качественно, но и сбои бывают. Хотелось бы узнать как
можно увеличить больше изображение. А так всё тип-топ.
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