ZELO для Windows

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Оценка: 3.68/5 голосов - 12
Лицензия: Бесплатная
Версия:2021.16 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Украшательства
Загрузок (сегодня/всего):0 / 4 126 | Статистика
Размер:13,48 Мб
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ZELO - интересная программа для изменения значков у папок, файлов или дисков. Теперь можно быстро, наглядно и эффективно присвоить практически любое обозначение выбранному типу элемента на свой вкус и желание.

В программе содержится довольно-таки большая база самых разнообразных иконок, однако при необходимости можно добавлять свои и редактировать существующие (папка icons). Приложение отлично интегрируется в контекстное меню проводника Windows, что значительно упрощает и ускоряет применение программы.

Основные возможности ZELO:

  • Гибкое назначение значков иконок для фалов и дисков (изменения вносятся в реестр), а также папок.
  • Интеграция в контекстное меню проводника.
  • Простое и удобное пополнение и редактирование коллекции значков.
  • Приятный и понятный интерфейс, а также портативный принцип запуска.
Что нового в ZELO 2021.16?
  • Теперь папку "База иконок" можно переназначить на любую другую папку (можно использовать относительный тег %exe - папка программы)
  • Контекстное меню для кнопки "База иконок"
  • Ускорена загрузка программы
  • Упрощено окно настроек
  • Настройка "Прозрачный шрифт" в контекстном меню панели справа и в настройках программы
  • Иконки, которыми хотите иконизировать, теперь можно выбирать не только из папки-базы-иконок, а из любой папки на компьютере
  • Добавлена кнопка "База иконок", ссылающаяся на папку icons рядом с ZELO.exe (звёздочка сверху справа)
  • Изменено местоположение основных кнопок программы
  • Улучшен алгоритм иконизации
  • Исправлено: при включении ZELO не выделялся файл для иконизации, который вызывал ZELO из контекстного меню проводника
  • Исправлены мелкие ошибки
  • Новый интерфейс для перевода программы на другой язык
  • При вырезании файлов из одной файловой панели в другую, вырезанные файлы исчезают из источника
  • Tab между файловыми панелями
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Отзывы о программе ZELO

Алька про ZELO 2019.1 [08-04-2020]

Отвратные иконки. И вид и разрешение. К сожалению нет встроенного конструктора, чтобы самостоятельно создавать иконки.
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Отшельник про ZELO 2015.04.18 [09-12-2015]

Отличная прога! Работает качественно, но и сбои бывают. Хотелось бы узнать как
можно увеличить больше изображение. А так всё тип-топ.
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