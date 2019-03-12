Microsoft Excel для iOS

Microsoft Excel 2.23 для iPad

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Описание Microsoft Excel 2.23 для iPadОписание   Скачать Microsoft Excel 2.23 для iPadСКАЧАТЬ (259.99 Мб) Скриншоты Microsoft Excel 2.23 для iPadСкриншоты (5)   Статистика Microsoft Excel 2.23 для iPadСтатистика   Отзывы о Microsoft Excel 2.23 для iPadОтзывы (0)  
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Microsoft Excel - полноценно адаптированное офисное приложение от Microsoft для iPad-устройств. Теперь можно создавать, просматривать и редактировать все Ваши электронные таблицы на iOS-девайсе и быть уверенным, что при их использовании на других устройствах не будет искажений, потерь данных или формул.

Интерфейс приложения выполнен в хорошо знакомом всем пользователям Office виде, но с сенсорным управлением, так что проблем с работой и поиском всех нужных функций не возникнет. Конечно же, тут есть весь необходимый функционал для полноценной работы: формулы, таблицы, диаграммы, примечания, гиперссылки, спарклайны, условное форматирование и т.д. Удобно, что здесь же можно просматривать почтовые вложения и редактировать электронные таблицы Excel из OneDrive или на сайте SharePoint.

Приложение запоминает все последние изменения и место, на котором Вы остановились или закончили работу, каким бы устройством ни пришлось пользоваться. Поэтому сам документ всегда будет в актуальном виде при открытии на любом совместимом девайсе, будь то ПК или ноутбук на Windows или Mac.

Что еще стоит выделить, так это встроенную клавиатуру для облегчения ввода формул и специальных знаков, что значительно ускорит набор необходимого текста по сравнению с обычной клавиатурой iPad.

Необходимо отметить, что в бесплатной версии Microsoft Excel для iPad доступен только просмотр файла, а для создания и редактирования необходимо приобрести одну из лицензий (подписок) Office 365.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Microsoft Excel
Microsoft Excel
Microsoft Excel
Microsoft Excel
Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 7.x, iOS 8.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 1 678
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЭл. таблицы
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Отзывы о программе Microsoft Excel

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