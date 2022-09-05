Firemin - полезная утилита для оптимизации использования оперативной памяти компьютера браузером Firefox. Интернет-обозреватель Firefox при его длительном использовании потребляет достаточно много оперативной памяти, что сказывается на быстродействии и отклике как самого браузера, так и системы в целом.

Приложение Firemin способно устранить утечку памяти в FireFox и принудить его к меньшему использованию ресурсов за счет специально разработанной функции "EmptyWorkingSet". Интерфейс и функционал инструмента Firemin очень просты, достаточно лишь запустить программу, и она в автоматическом режиме будет высвобождать зарезервированную, но незадействованную браузером Firefox память.