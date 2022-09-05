Firemin для Windows
|Оценка:
|3.70/5 голосов - 13
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|9.0.0.5556 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Rizonesoft
|Категории:
|Утилиты к браузерам - Оперативная память
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 8 302 | Статистика
|Размер:
|3,07 Мб
Firemin - полезная утилита для оптимизации использования оперативной памяти компьютера браузером Firefox. Интернет-обозреватель Firefox при его длительном использовании потребляет достаточно много оперативной памяти, что сказывается на быстродействии и отклике как самого браузера, так и системы в целом.
Приложение Firemin способно устранить утечку памяти в FireFox и принудить его к меньшему использованию ресурсов за счет специально разработанной функции "EmptyWorkingSet". Интерфейс и функционал инструмента Firemin очень просты, достаточно лишь запустить программу, и она в автоматическом режиме будет высвобождать зарезервированную, но незадействованную браузером Firefox память.
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