Firemin для Windows

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Оценка: 3.70/5 голосов - 13
Лицензия: Бесплатная
Версия:9.0.0.5556 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категории:Утилиты к браузерам - Оперативная память
Загрузок (сегодня/всего):0 / 8 302 | Статистика
Размер:3,07 Мб
Firemin скриншот № 1
Firemin скриншот № 2

Firemin - полезная утилита для оптимизации использования оперативной памяти компьютера браузером Firefox. Интернет-обозреватель Firefox при его длительном использовании потребляет достаточно много оперативной памяти, что сказывается на быстродействии и отклике как самого браузера, так и системы в целом.

Приложение Firemin способно устранить утечку памяти в FireFox и принудить его к меньшему использованию ресурсов за счет специально разработанной функции "EmptyWorkingSet". Интерфейс и функционал инструмента Firemin очень просты, достаточно лишь запустить программу, и она в автоматическом режиме будет высвобождать зарезервированную, но незадействованную браузером Firefox память.

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