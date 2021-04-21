Английский разговорник для Android
|Оценка:
|4.50/5 голосов - 2
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.3 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Русский
|Разработчик:
|andrew.brusentsov
|Категории:
|Языки - Переводчики
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 1 619 | Статистика
|Размер:
|3,9 Мб
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Английский разговорник - приложение для Android-смартфонов и планшетов, которое представляет собой русско-английский разговорник туриста, содержащий множество английских фраз самых разных тематик. Все фразы разговорника отсортированы по категориям, причем для удобства произношение английских фраз написано по русски.
С помощью программы будет не сложно ориентироваться в любой англоязычной стране, путешествовать, делать заказы в ресторанах и кафе, регистрироваться в гостиницах, знакомиться с новыми людьми, обратиться за помощью если это потребуется, уладить проблемы с полицией, удачно сделать покупки и многое другое.
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