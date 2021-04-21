Английский разговорник - приложение для Android-смартфонов и планшетов, которое представляет собой русско-английский разговорник туриста, содержащий множество английских фраз самых разных тематик. Все фразы разговорника отсортированы по категориям, причем для удобства произношение английских фраз написано по русски.

С помощью программы будет не сложно ориентироваться в любой англоязычной стране, путешествовать, делать заказы в ресторанах и кафе, регистрироваться в гостиницах, знакомиться с новыми людьми, обратиться за помощью если это потребуется, уладить проблемы с полицией, удачно сделать покупки и многое другое.