VLC 3.2.2 для iPhone, iPad

VLC для iOS - популярный мультимедийный плеер с возможностью воспроизведения множества популярных и не очень форматов на мобильных устройства iPhone, iPad и iPod

nPlayer Lite 3.11.5 для iPhone, iPad

"Всеядный" и функциональный медиаплеер, который умеет воспроизводить мультимедийные файлы все современные форматы (в том числе и по сети), поддерживает облачные

SPB TV 6.14.2 для iPhone, iPad

SPB TV - приложение для трансляции на устройствах iPhone, iPad или iPod Touch телевизионных каналов разных жанров и направленности