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SPB TV для iOS

SPB TV 6.15.1 для iPhone, iPad

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Описание SPB TV 6.15.1 для iPhone, iPadОписание   Скачать SPB TV 6.15.1 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (82.1 Мб) Скриншоты SPB TV 6.15.1 для iPhone, iPadСкриншоты (5)   Статистика SPB TV 6.15.1 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о SPB TV 6.15.1 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
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4.00 из 5, всего оценок - 1
  • Рейтинг программы - 4.00 из 5
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SPB TV - приложение для трансляции на устройствах iPhone, iPad или iPod Touch телевизионных каналов разных жанров и направленности. В настоящее время доступно более 200 телеканалов со всего мира для бесплатного показа. Теперь смотреть телевизор можно где-угодно и когда угодно, необходимо лишь подключение к интернету - Wi-FI, 3G или Edge сети.

Основные возможности SPB TV:

  • Отличный интерфейс и стильный дизайн,
  • Множество телеканалов разных жанров,
  • Удобный поиск,
  • Просмотр нужного видео по запросу,
  • Доступна функция «Картинка в картинке» для удобного и быстрого переключения на другой канал,
  • Отображение программы передач.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

SPB TV
SPB TV
SPB TV
SPB TV
Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 5.x, iOS 6.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 1 488
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПлееры
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Отзывы о программе SPB TV

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