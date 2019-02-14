VLC 3.1.5 для iPhone, iPad
VLC для iOS - популярный мультимедийный плеер с возможностью воспроизведения множества популярных и не очень форматов на мобильных устройства iPhone, iPad и iPod
KMPlayer 2.1.6 для iPhone, iPad
Бесплатный медиаплеер для просмотра видео файлов в самом высоком качестве с максимальным контролем. Присутствует возможность управления субтитрами, скоростью
nPlayer Lite 3.10.7 для iPhone, iPad
"Всеядный" и функциональный медиаплеер, который умеет воспроизводить мультимедийные файлы все современные форматы (в том числе и по сети), поддерживает облачные
Netflix 11.20.0 для iPhone, iPad
Официальный мобильный клиент популярного сервиса подписки для просмотра эпизодов любимых сериалов и фильмов. Присутствует возможность получить доступ к огромному
SPB TV 5.9.1 для iPhone, iPad
SPB TV - приложение для трансляции на устройствах iPhone, iPad или iPod Touch телевизионных каналов разных жанров и направленности
Загрузчик Видео 1.11 для iPhone, iPad
Загрузчик Видео - очень полезное приложение для всех видеоманов, которое позволит загрузить на Ваше iOS-устройство видеоклипы и ролики буквально в пару простых шагов