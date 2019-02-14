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Netflix для iOS

Netflix 11.20.2 для iPhone, iPad

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Описание Netflix 11.20.2 для iPhone, iPadОписание   Скачать Netflix 11.20.2 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (81.52 Мб) Скриншоты Netflix 11.20.2 для iPhone, iPadСкриншоты (5)   Статистика Netflix 11.20.2 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о Netflix 11.20.2 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
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Netflix - официальный клиент для доступа к любимым ТВ-шоу, сериалам и фильмам (в том числе и документальным), рекомендованные именно для вас. Присутствует безопасный просмотр только для детей и семейного развлечения.

Ключевые особенности:

  • Регулярное добавление сериалов и фильмов постоянно.
  • Просмотр записей или поиск в избранном.
  • Наличие системы рекомендаций.
  • Создание до пяти отдельных профилей в рамках одного аккаунта.
  • Мгновенный просмотр на мобильном устройстве или в интернете.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты Netflix:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 9.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)1 / 157
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПлееры
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