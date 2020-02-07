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KMPlayer для iOS

KMPlayer 20.02.065 для iPhone, iPad

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Описание KMPlayer 20.02.065 для iPhone, iPadОписание   Скачать KMPlayer 20.02.065 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (73.1 Мб) Скриншоты KMPlayer 20.02.065 для iPhone, iPadСкриншоты (4)   Статистика KMPlayer 20.02.065 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о KMPlayer 20.02.065 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
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KMPlayer – отличный медиаплеер с открытым кодом, который поддерживает и воспроизводит все виды видеофайлов, а также обладает простым, современным дизайном и легким в использовании интерфейсом. Кроме этого проигрыватель поддерживает управление жестами для быстрого воспроизведения видео и настройки звука, предлагает функции редактирования и многое другое.

Ключевые особенности:

  • Поддержка функции жестов для быстрого воспроизведения видео и настройки звука.
  • Поддержка функции редактирования.
  • Наличие функции видео медиабиблиотеки для любимых плейлистов.
  • Поддержка большинства современных видео форматов, включая 3gp, 3gp2, 3gpp, amv, asf, avi, axv, flv, f4v, gvi, gxf, m1v, m2p, m2t, m2ts, m2v, m4v, mks, mkv, moov, mov, mp2v, mp4, mpeg, mpeg1, mpeg2, mpeg4, mpg, mpv, mt2s, mts, mxf, nsv, nuv, oga, ogg, ogm, ogv, ogx, spx, ps, qt, rec, rm, rmvb, tod, ts, tts, vob, vro, webm, wm, wmv, wtv, xesc.
  • Поддержка кодеков H.265, VP9.
  • Возможность воспроизведения видео с помощью сетевой службы KMP Connect, а также проигрывания файлов, находящихся на Google Drive, Dropbox или FTP.
KMPlayer
KMPlayer
KMPlayer
KMPlayer
Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 8.x, iOS 9.x, iOS 10.x
Интерфейс Английский, Русский, Украинский
Закачек (сегодня/всего)2 / 719
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПлееры
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Отзывы о программе KMPlayer

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