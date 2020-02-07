KMPlayer 20.02.065 для iPhone, iPad
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KMPlayer – отличный медиаплеер с открытым кодом, который поддерживает и воспроизводит все виды видеофайлов, а также обладает простым, современным дизайном и легким в использовании интерфейсом. Кроме этого проигрыватель поддерживает управление жестами для быстрого воспроизведения видео и настройки звука, предлагает функции редактирования и многое другое.
Ключевые особенности:
Поддержка функции жестов для быстрого воспроизведения видео и настройки звука.
Поддержка функции редактирования.
Наличие функции видео медиабиблиотеки для любимых плейлистов.
Поддержка большинства современных видео форматов, включая 3gp, 3gp2, 3gpp, amv, asf, avi, axv, flv, f4v, gvi, gxf, m1v, m2p, m2t, m2ts, m2v, m4v, mks, mkv, moov, mov, mp2v, mp4, mpeg, mpeg1, mpeg2, mpeg4, mpg, mpv, mt2s, mts, mxf, nsv, nuv, oga, ogg, ogm, ogv, ogx, spx, ps, qt, rec, rm, rmvb, tod, ts, tts, vob, vro, webm, wm, wmv, wtv, xesc.
Поддержка кодеков H.265, VP9.
Возможность воспроизведения видео с помощью сетевой службы KMP Connect, а также проигрывания файлов, находящихся на Google Drive, Dropbox или FTP.
Статус программы
Бесплатная
Операционка iOS iOS 8.x, iOS 9.x, iOS 10.x
Интерфейс
Английский, Русский, Украинский
Закачек (сегодня/всего) 2 / 719
Разработчик PANDORA.TV
Последнее обновление 07.02.2020 ( Сообщить о новой версии)
Категории программы Плееры
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KMPlayer 20.02.065 для iPhone, iPad пока нет, можете добавить...
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