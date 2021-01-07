SPB TV — программа для просмотра IP-телевидения прямо на экране вашего коммуникатора. SPB TV позволяет смотреть более 20 телеканалов из 17 стран мира. Для каждого канала имеется программа передач на неделю.

Чтобы не пропустить любимый сериал или передачу вы можете прямо из телепрограммы создать напоминание в стандартном календаре коммуникатора. Поддерживается функция "картинка-в-картинке", Android TV, передача видео по Chromecast, Miracast, WiDi, мобильные сети 3G, LTE, Wi-Fi, WiMAX.