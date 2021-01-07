SPB TV для Android

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Оценка: 3.82/5 голосов - 89
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.18.3 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Плееры
Загрузок (сегодня/всего):3 / 143 655 | Статистика
Размер:19,26 Мб
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SPB TV — программа для просмотра IP-телевидения прямо на экране вашего коммуникатора. SPB TV позволяет смотреть более 20 телеканалов из 17 стран мира. Для каждого канала имеется программа передач на неделю.

Чтобы не пропустить любимый сериал или передачу вы можете прямо из телепрограммы создать напоминание в стандартном календаре коммуникатора. Поддерживается функция "картинка-в-картинке", Android TV, передача видео по Chromecast, Miracast, WiDi, мобильные сети 3G, LTE,  Wi-Fi, WiMAX.

Что нового в SPB TV 1.18.3?
  • Телепрограмма на новогодние каникулы – в вашем мобильном. Смотрите онлайн лучшие праздничные фильмы и шоу. Ставьте на паузу, перематывайте и пересматривайте прошедшие эфиры. И не пропустите премьеры в видеотеке!
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Отзывы о программе SPB TV

вадим про SPB TV 3.6.0 для Android [01-11-2015]

По началу было хорошо но потом начали удалять каналы. Когда из списков удалили мои любимые каналы я удалил прогу.
2 | 2 | Ответить

Ablay про SPB TV 3.2.4 для Android [18-02-2014]

А есть ктк казахстан?
2 | 2 | Ответить

евгений про SPB TV 3.2.3 для Android [04-01-2014]

Большая часть хороших каналов платная и на английском языке посмотреть даже не чего кроме первого канала и культуры
4 | 2 | Ответить

вопрос про SPB TV 3.2.1 для Android [22-12-2013]

Посоветуйте где найти круглосуточный телеканал о капитальном ремонте жилья ? И о своем "тсж" ?
3 | 3 | Ответить

Тёма про SPB TV 3.1.10 для Android [11-11-2013]

Приложение очень Хорошое вот б еще на телевизор марки LG ELECTRONICS 32 LA620V ТВ ЖК сделали бы вот было б супер смотреть на телевизоре напрямую все любимые телеканалы
2 | 9 | Ответить

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