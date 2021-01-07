SPB TV для Android
|Оценка:
|3.82/5 голосов - 89
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.18.3 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|SPB TV AG
|Категория:
|Плееры
|Загрузок (сегодня/всего):
|3 / 143 655 | Статистика
|Размер:
|19,26 Мб
|СКАЧАТЬ
SPB TV — программа для просмотра IP-телевидения прямо на экране вашего коммуникатора. SPB TV позволяет смотреть более 20 телеканалов из 17 стран мира. Для каждого канала имеется программа передач на неделю.
Чтобы не пропустить любимый сериал или передачу вы можете прямо из телепрограммы создать напоминание в стандартном календаре коммуникатора. Поддерживается функция "картинка-в-картинке", Android TV, передача видео по Chromecast, Miracast, WiDi, мобильные сети 3G, LTE, Wi-Fi, WiMAX.
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Отзывы о программе SPB TV
вадим про SPB TV 3.6.0 для Android [01-11-2015]
По началу было хорошо но потом начали удалять каналы. Когда из списков удалили мои любимые каналы я удалил прогу.
2 | 2 | Ответить
евгений про SPB TV 3.2.3 для Android [04-01-2014]
Большая часть хороших каналов платная и на английском языке посмотреть даже не чего кроме первого канала и культуры
4 | 2 | Ответить
вопрос про SPB TV 3.2.1 для Android [22-12-2013]
Посоветуйте где найти круглосуточный телеканал о капитальном ремонте жилья ? И о своем "тсж" ?
3 | 3 | Ответить
Тёма про SPB TV 3.1.10 для Android [11-11-2013]
Приложение очень Хорошое вот б еще на телевизор марки LG ELECTRONICS 32 LA620V ТВ ЖК сделали бы вот было б супер смотреть на телевизоре напрямую все любимые телеканалы
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