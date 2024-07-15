Spades Free для Android
|Оценка:
|4.50/5 голосов - 2
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.985 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|AI Factory Limited
|Категория:
|Карточные
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 1 472 | Статистика
|Размер:
|24.78 Мб
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Spades Free - неплохая реализация карточной игры Пики (Spades) для портативных устройств на платформе Android, в которой нужно заказать количество взяток и постараться взять ровно столько, сколько было заказано. Игра ведется парами 2 на 2. Козырь всегда пики. Присутствует возможность выбора уровня противника (от новичка до эксперта), ведется детальная статистика, присутствует функция отмены хода и встроенный помощник.
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Updated SDKs.
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