Spades Free для Android

Описание
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Оценка: 4.50/5 голосов - 2
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.985 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Карточные
Загрузок (сегодня/всего):0 / 1 472 | Статистика
Размер:24.78 Мб
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Spades Free - неплохая реализация карточной игры Пики (Spades) для портативных устройств на платформе Android, в которой нужно заказать количество взяток и постараться взять ровно столько, сколько было заказано. Игра ведется парами 2 на 2. Козырь всегда пики. Присутствует возможность выбора уровня противника (от новичка до эксперта), ведется детальная статистика, присутствует функция отмены хода и встроенный помощник.

Что нового в Spades Free 1.985?

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