Spades Free - неплохая реализация карточной игры Пики (Spades) для портативных устройств на платформе Android, в которой нужно заказать количество взяток и постараться взять ровно столько, сколько было заказано. Игра ведется парами 2 на 2. Козырь всегда пики. Присутствует возможность выбора уровня противника (от новичка до эксперта), ведется детальная статистика, присутствует функция отмены хода и встроенный помощник.