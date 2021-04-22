SideSlide для Windows

Описание
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Оценка: 4.00/5 голосов - 5
Лицензия: Бесплатная
Версия:4.80 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категории:Десктоп менеджеры - Украшательства
Загрузок (сегодня/всего):0 / 3 081 | Статистика
Размер:1,63 Мб
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SideSlide - интересная утилита, которая представляет собой панель быстрого и удобного запуска программ, приложений, страниц сайтов, новостных лент и др. С помощью такого инструмента можно создать на рабочем столе полностью настроенный на потребности пользователя менеджер доступа к самым необходимым и часто используемым ресурсам, что оптимизирует скорость работы и добавит определенной и неповторимой изысканности.

Как уже упоминалось, на панель утилиты можно разместить элементы и ярлыки приложений, программ и отдельных файлов для быстрого запуска. Однако, помимо этого, здесь можно вставлять также URL-ссылки на сайты и RSS-ленты, добавлять команды и текстовые заметки, и даже определенные напоминания о важных событиях. Если закладок и ссылок довольно много, то в программе предусмотрели возможность группировки их по категориям в общие группы.

В настройках программы присутствует смена визуального оформления (скины) и комбинации горячих клавиш. Несмотря на отсутствие русской локализации, разобраться с функционалом SideSlide довольно-таки просто благодаря достаточно интуитивно продуманному интерфейсу. Организуйте рабочий стол на свой вкус, добавив в него определенную изюминку и неповторимость.

Что нового в SideSlide 4.80?
  • Улучшения в работе программы
  • Исправлены ошибки
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Отзывы о программе SideSlide

Игорь про SideSlide 3.5.60 [27-03-2015]

прога СуперМегаТурбо!!!

жаль не нашлось смельчака перевести на русский язык эту программу....
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