SideSlide для Windows
|Оценка:
|4.00/5 голосов - 5
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|4.80 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Northglide
|Категории:
|Десктоп менеджеры - Украшательства
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 3 081 | Статистика
|Размер:
|1,63 Мб
|СКАЧАТЬ
SideSlide - интересная утилита, которая представляет собой панель быстрого и удобного запуска программ, приложений, страниц сайтов, новостных лент и др. С помощью такого инструмента можно создать на рабочем столе полностью настроенный на потребности пользователя менеджер доступа к самым необходимым и часто используемым ресурсам, что оптимизирует скорость работы и добавит определенной и неповторимой изысканности.
Как уже упоминалось, на панель утилиты можно разместить элементы и ярлыки приложений, программ и отдельных файлов для быстрого запуска. Однако, помимо этого, здесь можно вставлять также URL-ссылки на сайты и RSS-ленты, добавлять команды и текстовые заметки, и даже определенные напоминания о важных событиях. Если закладок и ссылок довольно много, то в программе предусмотрели возможность группировки их по категориям в общие группы.
В настройках программы присутствует смена визуального оформления (скины) и комбинации горячих клавиш. Несмотря на отсутствие русской локализации, разобраться с функционалом SideSlide довольно-таки просто благодаря достаточно интуитивно продуманному интерфейсу. Организуйте рабочий стол на свой вкус, добавив в него определенную изюминку и неповторимость.
- Улучшения в работе программы
- Исправлены ошибки
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Отзывы о программе SideSlide
Игорь про SideSlide 3.5.60 [27-03-2015]
прога СуперМегаТурбо!!!
жаль не нашлось смельчака перевести на русский язык эту программу....
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