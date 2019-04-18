WifiChannelMonitor

BlueSoleil 10.0.497.0
BlueSoleil - одно из наиболее популярных приложений, которое при помощи Bluetooth поможет соединить Ваш персональный компьютер или ноутбук с различными
MyPublicWiFi 5.1
MyPublicWiFi - программа, с помощью которой можно расшарить Wi-Fi с Вашего ПК, создав временную точку доступа, и при необходимости ограничить доступ пользователей к
Connectify 2019.0.0.40040
Connectify - приложение, благодаря которому можно быстро и легко организовать доступ к сети Интернет, превратив Ваш персональный компьютер или ноутбук в точку
InSSIDer 4.4.6.3 / 1.2.11.0
InSSIDer - полезное приложение, благодаря которому можно легко выбрать лучшую из доступных Wi-Fi сетей. Программа позволяет узнать мощность сигнала, идентификатор
WirelessKeyView 2.06
WirelessKeyView - не требующая установки небольшая утилита, которая позволяет восстановить ключи беспроводных сетей (WEP/WPA), сохраненные службой Wireless Zero
SHAREit 3.5.0.1144 / 4.0.6.177
SHAREit - отличная программа для быстрого и удобного обмена файлами в одной Wi-Fi сети между разными устройствами, работающих на разных осях. Нет никаких ограничений