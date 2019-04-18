WifiChannelMonitor - системный инструмент для захвата и последующего анализа интернет-трафика WiFi на определенном канале с отображением подробной информации как о подключенных клиентах, так и не подключенных, а также точках доступа.

При работе программы используется драйвер Microsoft Network Monitor. Для каждой точки доступа можно узнать SSID, MAC-адрес, производителя, RSSI и другие данные.