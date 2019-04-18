WifiChannelMonitor для Windows

WifiChannelMonitor 1.59

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Описание WifiChannelMonitor 1.59Описание   Скачать WifiChannelMonitor 1.59СКАЧАТЬ (315 Кб) Скриншоты WifiChannelMonitor 1.59Скриншоты (4)   Статистика WifiChannelMonitor 1.59Статистика   Отзывы о WifiChannelMonitor 1.59Отзывы (0)  
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4.50 из 5, всего оценок - 2
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WifiChannelMonitor - системный инструмент для захвата и последующего анализа интернет-трафика WiFi на определенном канале с отображением подробной информации как о подключенных клиентах, так и не подключенных, а также точках доступа.

При работе программы используется драйвер Microsoft Network Monitor. Для каждой точки доступа можно узнать SSID, MAC-адрес, производителя, RSSI и другие данные.

WifiChannelMonitor
WifiChannelMonitor
WifiChannelMonitor
WifiChannelMonitor
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 4 544
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыWi-Fi, Bluetooth
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Отзывы о программе WifiChannelMonitor

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