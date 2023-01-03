WindowsCleaner для Windows

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Оценка: 3.75/5 голосов - 8
Лицензия: Бесплатная
Версия:2.2.29 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категории:Настройка, оптимизация - Реестр, Автозагрузка
Загрузок (сегодня/всего):0 / 5 071 | Статистика
Размер:5,26 Мб
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Windows Cleaner - это системная утилита для очистки системы от всякого мусора и оптимизации ее работы.

После установки разного рода приложений и программ остаются их следы в операционной системе и реестре, которые занимают место и ухудшают быстродействие. Это приложение найдет все такие файлы и неиспользуемые элементы, а потом удалит их без вреда для других программ. В результате система Windows будет быстрее грузиться, а запуск и обработка приложений значительно улучшится, что сразу же станет заметно.

Это же касается и работы в интернете при использовании любого браузера - после очистки захламляющих временных файлов, файлов журнала, cookie и кэша создастся впечатление, что web-обозреватель просто летает. Если перед оптимизацией все-таки есть сомнения относительно работоспособности системы в дальнейшем, Windows Cleaner предлагает создать точку восстановления. Теперь, если что-то не понравится или удалены важные файлы и данные, все можно вернуть в первоначальное состояние за один клик.

Удобно, что после каждого проведенного анализа и очистки, Windows Cleaner покажет отчет о своей работе, где будут видны все изменения, а сам отчет сохранится в таблице истории, и его при необходимости можно снова прочитать. Также здесь есть возможность управлять автозагрузкой программ при старте Windows и проводить правильную деинсталляцию не нужных программ с удалением всех "осколков" и остатков.

Все это собрано в отличном и понятном интерфейсе, где каждая функция выделена в отдельную закладку, позволив освоить работу и функционал Windows Cleaner буквально с первого раза. Попробуйте это приложение в действии и удивитесь возможностям Вашей операционной системы после оптимизации.

Основные особенности:

  • Удаление неиспользуемых и временных файлов и ярлыков
  • Очистка дампов памяти, log-файлов, отчетов об ошибках
  • Очистка temp-файлов и временных файлов браузеров
  • Очистка журналов посещений, cookie-файлов, последних посещений сайтов
  • Очистка недавних документов, кэша эскизов, списков быстрого доступа и журналов событий
  • Оптимизация меню Пуск и наведения порядка на рабочем столе
  • Очистка и модернизация реестра: некорректные DLL-библиотеки, неверные расширения файлов, ошибки ActiveX и классов, шрифты, пути приложений, файлы справки, неверные записи установщиков программ и службы Windows
  • Автозагрузка - редактирование, оптимизация и удаление ненужного ПО
  • Восстановление системы по точкам восстановления с их созданием
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Отзывы о программе WindowsCleaner

валера про WindowsCleaner 1.0.0.180 [02-10-2022]

нормальная программа, используя ее не возможно убить систему, пользуюсь 5 месяцев полет нормальный
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