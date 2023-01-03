Windows Cleaner - это системная утилита для очистки системы от всякого мусора и оптимизации ее работы.

После установки разного рода приложений и программ остаются их следы в операционной системе и реестре, которые занимают место и ухудшают быстродействие. Это приложение найдет все такие файлы и неиспользуемые элементы, а потом удалит их без вреда для других программ. В результате система Windows будет быстрее грузиться, а запуск и обработка приложений значительно улучшится, что сразу же станет заметно.

Это же касается и работы в интернете при использовании любого браузера - после очистки захламляющих временных файлов, файлов журнала, cookie и кэша создастся впечатление, что web-обозреватель просто летает. Если перед оптимизацией все-таки есть сомнения относительно работоспособности системы в дальнейшем, Windows Cleaner предлагает создать точку восстановления. Теперь, если что-то не понравится или удалены важные файлы и данные, все можно вернуть в первоначальное состояние за один клик.

Удобно, что после каждого проведенного анализа и очистки, Windows Cleaner покажет отчет о своей работе, где будут видны все изменения, а сам отчет сохранится в таблице истории, и его при необходимости можно снова прочитать. Также здесь есть возможность управлять автозагрузкой программ при старте Windows и проводить правильную деинсталляцию не нужных программ с удалением всех "осколков" и остатков.

Все это собрано в отличном и понятном интерфейсе, где каждая функция выделена в отдельную закладку, позволив освоить работу и функционал Windows Cleaner буквально с первого раза. Попробуйте это приложение в действии и удивитесь возможностям Вашей операционной системы после оптимизации.



Основные особенности: