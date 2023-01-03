WindowsCleaner для Windows
|Оценка:
|3.75/5 голосов - 8
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.2.29 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|ООО "ИТВА"
|Категории:
|Настройка, оптимизация - Реестр, Автозагрузка
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 5 071 | Статистика
|Размер:
|5,26 Мб
Windows Cleaner - это системная утилита для очистки системы от всякого мусора и оптимизации ее работы.
После установки разного рода приложений и программ остаются их следы в операционной системе и реестре, которые занимают место и ухудшают быстродействие. Это приложение найдет все такие файлы и неиспользуемые элементы, а потом удалит их без вреда для других программ. В результате система Windows будет быстрее грузиться, а запуск и обработка приложений значительно улучшится, что сразу же станет заметно.
Это же касается и работы в интернете при использовании любого браузера - после очистки захламляющих временных файлов, файлов журнала, cookie и кэша создастся впечатление, что web-обозреватель просто летает. Если перед оптимизацией все-таки есть сомнения относительно работоспособности системы в дальнейшем, Windows Cleaner предлагает создать точку восстановления. Теперь, если что-то не понравится или удалены важные файлы и данные, все можно вернуть в первоначальное состояние за один клик.
Удобно, что после каждого проведенного анализа и очистки, Windows Cleaner покажет отчет о своей работе, где будут видны все изменения, а сам отчет сохранится в таблице истории, и его при необходимости можно снова прочитать. Также здесь есть возможность управлять автозагрузкой программ при старте Windows и проводить правильную деинсталляцию не нужных программ с удалением всех "осколков" и остатков.
Все это собрано в отличном и понятном интерфейсе, где каждая функция выделена в отдельную закладку, позволив освоить работу и функционал Windows Cleaner буквально с первого раза. Попробуйте это приложение в действии и удивитесь возможностям Вашей операционной системы после оптимизации.
Основные особенности:
- Удаление неиспользуемых и временных файлов и ярлыков
- Очистка дампов памяти, log-файлов, отчетов об ошибках
- Очистка temp-файлов и временных файлов браузеров
- Очистка журналов посещений, cookie-файлов, последних посещений сайтов
- Очистка недавних документов, кэша эскизов, списков быстрого доступа и журналов событий
- Оптимизация меню Пуск и наведения порядка на рабочем столе
- Очистка и модернизация реестра: некорректные DLL-библиотеки, неверные расширения файлов, ошибки ActiveX и классов, шрифты, пути приложений, файлы справки, неверные записи установщиков программ и службы Windows
- Автозагрузка - редактирование, оптимизация и удаление ненужного ПО
- Восстановление системы по точкам восстановления с их созданием
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Отзывы о программе WindowsCleaner
валера про WindowsCleaner 1.0.0.180 [02-10-2022]
нормальная программа, используя ее не возможно убить систему, пользуюсь 5 месяцев полет нормальный
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