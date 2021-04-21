Documents To Go для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|4.004 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|DataViz, Inc.
|Категория:
|Редакторы текста
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 4 258 | Статистика
|Размер:
|12,8 Мб
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Documents To Go - полноценный офисный пакет для Android-смартфонов и планшетов, который предоставляет пользователю все необходимые инструменты для создания, просмотра и редактирования документов в формате Word, Excel, PowerPoint, а также просмотра PDF файлов.
Основные возможности Documents To Go:
- Наличие функции подключения в различным облачным хранилищам (Google Drive, Dropbox, SkyDrive и др.).
- Возможность синхронизации документов с ПК.
- Поддержка оригинального форматирования документов.
- Открытие файлов, защищенных паролем.
- Встроенный файловый менеджер.
- Зуммирование документов при просмотре и редактировании.
- Отправка и получение файлов-вложений посредством Gmail или любого другого почтового приложения.
- Наличие стандартных функций редактирования текста (вставка, копирование и вырезание).
- Просмотр исправлений и изменений.
- Функции поиска и замены.
- Поддержка документов MS Office 97-2013 и многое другое.
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