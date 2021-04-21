Documents To Go для Android

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Лицензия: Бесплатная
Версия:4.004 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Редакторы текста
Загрузок (сегодня/всего):2 / 4 258 | Статистика
Размер:12,8 Мб
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Documents To Go - полноценный офисный пакет для Android-смартфонов и планшетов, который предоставляет пользователю все необходимые инструменты для создания, просмотра и редактирования документов в формате Word, Excel, PowerPoint, а также просмотра PDF файлов.

Основные возможности Documents To Go:

  • Наличие функции подключения в различным облачным хранилищам (Google Drive, Dropbox, SkyDrive и др.).
  • Возможность синхронизации документов с ПК.
  • Поддержка оригинального форматирования документов.
  • Открытие файлов, защищенных паролем.
  • Встроенный файловый менеджер.
  • Зуммирование документов при просмотре и редактировании.
  • Отправка и получение файлов-вложений посредством Gmail или любого другого почтового приложения.
  • Наличие стандартных функций редактирования текста (вставка, копирование и вырезание).
  • Просмотр исправлений и изменений.
  • Функции поиска и замены.
  • Поддержка документов MS Office 97-2013 и многое другое.
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