Easy Voice Recorder - удобный и простой в использовании диктофон для Android, который позволяет пользователю осуществлять запись аудио с высоким качеством в форматах PCM, AAC или в сжатом AMR. Из дополнительных возможностей присутствует функция управления записями и управление диктофоном при помощи виджета. НА поддерживаемых устройствах можно использовать фильтры Jelly Bean.