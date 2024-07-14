Easy Voice Recorder для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 2
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.8.8 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Digipom
|Категория:
|Диктофоны
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 2 278 | Статистика
|Размер:
|12.33 Мб
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Easy Voice Recorder - удобный и простой в использовании диктофон для Android, который позволяет пользователю осуществлять запись аудио с высоким качеством в форматах PCM, AAC или в сжатом AMR. Из дополнительных возможностей присутствует функция управления записями и управление диктофоном при помощи виджета. НА поддерживаемых устройствах можно использовать фильтры Jelly Bean.
- Цель приложения обновлена до Android 14.
- Исправления ошибок и усовершенствования.
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