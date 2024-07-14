Easy Voice Recorder для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 2
Лицензия: Бесплатная
Версия:2.8.8 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Диктофоны
Загрузок (сегодня/всего):0 / 2 278 | Статистика
Размер:12.33 Мб
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Easy Voice Recorder - удобный и простой в использовании диктофон для Android, который позволяет пользователю осуществлять запись аудио с высоким качеством в форматах PCM, AAC или в сжатом AMR. Из дополнительных возможностей присутствует функция управления записями и управление диктофоном при помощи виджета. НА поддерживаемых устройствах можно использовать фильтры Jelly Bean.

Что нового в Easy Voice Recorder 2.8.8?
  • Цель приложения обновлена до Android 14.
  • Исправления ошибок и усовершенствования.
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