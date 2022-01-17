USB Flash Security для Windows

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Оценка: 4.33/5 голосов - 9
Лицензия: Бесплатная
Версия:5.1.0.26 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Защита данных
Загрузок (сегодня/всего):0 / 5 807 | Статистика
Размер:7,92 Мб
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USB Flash Security скриншот № 1

USB Flash Security - инструмент для защиты важной и конфиденциальной информации на USB-флешках и устройствах. С помощью этой программы на переносное флеш-устройство устанавливается пароль, и даже если кто-то украл Вашу USB-флешку или же она просто потерялась, использовать данные на ней будет невозможно.

Программа очень проста в применении даже без русской локализации, имеет понятный интерфейс и подсказки для правильного принятия решения по операции. Перед началом использования USB Flash Security лучше сохранить все данные на флешке, т.к. в процессе установки USB-устройство может быть отформатировано.

В целом, достаточно полезное приложение, которое защитит Ваши флеш-устройства от несанкционированного доступа к секретной информации, тем самым обеспечив безопасность конфиденциальных данных.

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Отзывы о программе USB Flash Security

Игорь про USB Flash Security 4.1.13.19 [02-03-2020]

установил инсталировал на флешку. Решил проверить что случиться если удалить файлы программы и что перетыкнул она пустая и имеет размер вместо 16 Гб уже 3.99. Опять поставил и опять удалил и случилось чудо. На флешке осталось всего 573 Кб. Делать с ней теперь нечего.
| 5 | Ответить

Dmitry про USB Flash Security 4.1.12.17 [25-01-2017]

Эта фигня легко удаляется HP USB Disk Storage Format Tool
3 | 8 | Ответить

Maxim в ответ Dmitry про USB Flash Security 4.1.13.19 [15-11-2020]

Спасибо тебе бро ,а то не знал что делать с этой херней
| | Ответить

Bella про USB Flash Security 4.1.10 [10-10-2014]

как избавиться от этой программы????
15 | 38 | Ответить

Андрей про USB Flash Security 4.1.9.5 [25-07-2014]

А у меня флешка как раз такого размера =)
9 | 3 | Ответить

Сергей про USB Flash Security 4.1.9.5 [12-07-2014]

Это бесплатная версия, и поэтому после установки пароля, от Вашего объема останется только 4GB.
4 | 13 | Ответить

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