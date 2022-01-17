USB Flash Security - инструмент для защиты важной и конфиденциальной информации на USB-флешках и устройствах. С помощью этой программы на переносное флеш-устройство устанавливается пароль, и даже если кто-то украл Вашу USB-флешку или же она просто потерялась, использовать данные на ней будет невозможно.

Программа очень проста в применении даже без русской локализации, имеет понятный интерфейс и подсказки для правильного принятия решения по операции. Перед началом использования USB Flash Security лучше сохранить все данные на флешке, т.к. в процессе установки USB-устройство может быть отформатировано.

В целом, достаточно полезное приложение, которое защитит Ваши флеш-устройства от несанкционированного доступа к секретной информации, тем самым обеспечив безопасность конфиденциальных данных.