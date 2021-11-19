Autodesk Pixlr для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 2
Лицензия: Бесплатная
Версия:3.4.62 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категории:Фото - Редакторы
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 959 | Статистика
Размер:37,37 Мб
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Autodesk Pixlr скриншот № 1
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Autodesk Pixlr - удобный и функциональный фоторедактор для Android, с помощью которого можно быстро и легко выполнить обрезку любого цифрового изображения, повернуть его, изменить размер, добавить различные эффекты и пр. Также присутствует возможность создавать фотоколлажи, менять макет, фон, контрастность, яркость и удалять эффект "красных глаз". Отредактированным изображением можно поделиться с друзьями через Facebook, отправить по электронной почте или сохранить в галерее.

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