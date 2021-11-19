Autodesk Pixlr - удобный и функциональный фоторедактор для Android, с помощью которого можно быстро и легко выполнить обрезку любого цифрового изображения, повернуть его, изменить размер, добавить различные эффекты и пр. Также присутствует возможность создавать фотоколлажи, менять макет, фон, контрастность, яркость и удалять эффект "красных глаз". Отредактированным изображением можно поделиться с друзьями через Facebook, отправить по электронной почте или сохранить в галерее.