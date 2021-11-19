Autodesk Pixlr для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 2
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.4.62 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Autodesk Inc.
|Категории:
|Фото - Редакторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 959 | Статистика
|Размер:
|37,37 Мб
|СКАЧАТЬ
Autodesk Pixlr - удобный и функциональный фоторедактор для Android, с помощью которого можно быстро и легко выполнить обрезку любого цифрового изображения, повернуть его, изменить размер, добавить различные эффекты и пр. Также присутствует возможность создавать фотоколлажи, менять макет, фон, контрастность, яркость и удалять эффект "красных глаз". Отредактированным изображением можно поделиться с друзьями через Facebook, отправить по электронной почте или сохранить в галерее.
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