Professional Camera для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.5.7 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x, 14, 15
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|HD Camera
|Категория:
|Фото
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 1 | Статистика
|Размер:
|6.17 Мб
|СКАЧАТЬ
Professional Camera — приложение для фото- и видеосъемки, которое сочетает автоматические режимы и расширенные настройки. Подходит для съемки портретов, повседневных фотографий, селфи и видеороликов, а также предоставляет дополнительные инструменты для пользователей, которым требуется более гибкое управление параметрами камеры.
Приложение поддерживает обработку изображения в реальном времени, работу с HDR и дополнительные возможности для ручной настройки. Можно самостоятельно изменять параметры ISO, фокусировку и выдержку, а также сохранять фотографии в формате RAW (DNG) для последующей обработки. Встроенные алгоритмы помогают получать более качественные кадры при недостаточном освещении и во время съемки сцен с контрастным фоном.
Список основных возможностей Professional Camera:
- Интеллектуальное распознавание лиц во время съемки.
- Создание фотографий и запись видео в высоком разрешении.
- Поддержка селфи-камеры и оптимизация снимков для фронтального модуля.
- Применение фильтров и цветовых эффектов в режиме реального времени.
- Режим HDR для улучшения качества изображения в сложных условиях освещения.
- Ручная настройка фокусного расстояния, чувствительности ISO и времени экспозиции.
- Сохранение снимков в формате RAW (DNG) для последующего редактирования.
- Настройка функций кнопок регулировки громкости.
- Серийная съемка для создания нескольких кадров подряд.
- Автоматическая стабилизация изображения для уменьшения влияния дрожания камеры.
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