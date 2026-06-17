Программы для Android » Графика » Фото » Professional Camera 1.5.7

Professional Camera для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.5.7 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x, 14, 15
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Фото
Загрузок (сегодня/всего):0 / 1 | Статистика
Размер:6.17 Мб
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Professional Camera скриншот № 1
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Professional Camera скриншот № 4

Professional Camera — приложение для фото- и видеосъемки, которое сочетает автоматические режимы и расширенные настройки. Подходит для съемки портретов, повседневных фотографий, селфи и видеороликов, а также предоставляет дополнительные инструменты для пользователей, которым требуется более гибкое управление параметрами камеры.

Приложение поддерживает обработку изображения в реальном времени, работу с HDR и дополнительные возможности для ручной настройки. Можно самостоятельно изменять параметры ISO, фокусировку и выдержку, а также сохранять фотографии в формате RAW (DNG) для последующей обработки. Встроенные алгоритмы помогают получать более качественные кадры при недостаточном освещении и во время съемки сцен с контрастным фоном.

Список основных возможностей Professional Camera:

  • Интеллектуальное распознавание лиц во время съемки.
  • Создание фотографий и запись видео в высоком разрешении.
  • Поддержка селфи-камеры и оптимизация снимков для фронтального модуля.
  • Применение фильтров и цветовых эффектов в режиме реального времени.
  • Режим HDR для улучшения качества изображения в сложных условиях освещения.
  • Ручная настройка фокусного расстояния, чувствительности ISO и времени экспозиции.
  • Сохранение снимков в формате RAW (DNG) для последующего редактирования.
  • Настройка функций кнопок регулировки громкости.
  • Серийная съемка для создания нескольких кадров подряд.
  • Автоматическая стабилизация изображения для уменьшения влияния дрожания камеры.
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