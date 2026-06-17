Professional Camera — приложение для фото- и видеосъемки, которое сочетает автоматические режимы и расширенные настройки. Подходит для съемки портретов, повседневных фотографий, селфи и видеороликов, а также предоставляет дополнительные инструменты для пользователей, которым требуется более гибкое управление параметрами камеры.

Приложение поддерживает обработку изображения в реальном времени, работу с HDR и дополнительные возможности для ручной настройки. Можно самостоятельно изменять параметры ISO, фокусировку и выдержку, а также сохранять фотографии в формате RAW (DNG) для последующей обработки. Встроенные алгоритмы помогают получать более качественные кадры при недостаточном освещении и во время съемки сцен с контрастным фоном.

Список основных возможностей Professional Camera: