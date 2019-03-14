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Slimjet 22.0.4.0
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4.54 из 5, всего оценок - 415
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- Рейтинг программы - 4.54 из 5
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Slimjet - очередная разработка web-обозревателя на основе Chromium. Как уверяют разработчики, этот браузер отличается от ему подобных быстрой скоростью открытия страниц и стабильной работой. Полностью настраиваемый на индивидуальные особенности каждого пользователя, тут большое внимание уделяется конфиденциальности использования интернета, а встроенные опции и возможности позволят комфортно пользоваться многими функциями без дополнительной установки плагинов и расширений.
Есть тут и удобный заполнитель форм и менеджер паролей, произведена интеграция с Facebook, присутствует простенький фоторедактор (можно использовать некоторые фотоэффекты и рамки для обработки фото), а функция Photo Upload автоматически сжимает прикрепленные картинки, что увеличивает скорость их загрузки до 20 раз, вынесен в отдельный гаджет прогноз погоды в Вашем регионе. Многим пользователям понравится и пригодится возможность скачать онлайн потоковое видео на свой локальный диск в различном качестве и формате для дальнейшего использования. Кроме того, при необходимости, можно еще и извлечь mp3-дорожку из видеофайла. Если посещаете какой-либо сайт на иностранном языке и есть проблемы с пониманием текста, то как нельзя кстати будет встроенный переводчик, который переведет отдельные слова, фразы и целые тексты между двумя указанными языками.
Более того, здесь уже встроена автоматическая защита от фишинга и вредоносного ПО, что убережет пользователя от нежелательных последствий серфинга в мировой паутине. Этот браузер использует движок Blink, и если все-таки какого-то расширения Вам не хватает, то из магазина приложений для Chrome можно установить любое нужное, т.к. эти браузеры полностью совместимы.
Одним словом, используя Slimjet, Вы получаете все преимущества Google Chrome с возможностью дополнительных удобных настроек и полезных функций.
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|Что нового в Slimjet 22.0.4.0?
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Отзывы о программе Slimjet
Никита про Slimjet 19.0.9 [29-08-2018]
Почему то не могу понять не работает онлайн радио в браузере, нажимаю плэй значок меняется на воспроизведение, а звук не идет? Подскажите, что сделать?
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Константин про Slimjet 19.0.2 [03-06-2018]
В последней версии SlimJet 19.0.2 (по крайней мере под Linux) есть один косяк: вкладки падают и пишут "Опаньки" на всех страничках, где есть попытка запустить Flash-плэер. Сброс экспериментальных настроек (chrome://flags) на значения по умолчанию ничего не меняет. Похоже единственный вариант это откатиться на версию 18.0.5 и запретить ей обновляться. В версии 18.0.5 Flash работает штатно.
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ЕЛЕНА про Slimjet 18.0.1 [21-03-2018]
Добрый день. В последней версии не не могу найти иконку входа в настройки, подскажите пожалуйста.
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Михаил в ответ ЕЛЕНА про Slimjet 19.0.6 [07-07-2018]
Вход в настройки- кнопка МЕНЮ в конце адресной строки.
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Евгений про Slimjet 18.0.1 [09-03-2018]
Брайзером раньше пользовался, нравится что отзывчивый и т.д. но речь щас пойдет о каких то странных установщиках, на официальном сайте. Веб установщих скачивается но при запуске ругается что он поврежден и просит использовать другой. Ок, качаем оффлайн установщик. Он браузер конечно ставит, но ставит дополнительно какое-то барахло в папке AppData\Roaming, папка RecovObj, из которой запускается какой-то непонятный процесс Updater.exe, похожий на firefox старой версии, который прописывается в автозагрузку и висит в фоне, не давая кстати открыть диспетчер задач чтобы его убить. Антивирусник в это время ругается на посещаемые сайты этим приложением, которые кстати 18+ там. ESET конечно его блокирует сразу. Так что захотите качать смотрите внимательно чего он там вам наставит...папку эту грохнул вроде работает. Посмотрим как дальше но это какое-то откровенное распи**яйство разработчиков. Установщики с вирусом на данный момент, проверено на виртуалке с win 7 и на основной машине с win 10 все одинаково.
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Михаил про Slimjet 17.0.1 [24-12-2017]
Основное достоинство Слима-открывает и показывает всё что можно без установки каких-либо дополнений, расширений или плагинов. Никаких зависаний, никаких глюков. Высокая стабильность, всё идёт на УРА. Единственный минус-несколько уступает в скорости таким конкурентам как Opera49 и K-Meleon75, превосходя их во всём остальном. В целом-отличный браузер. Один из лучших (если не лучший). Оценка 5+.
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