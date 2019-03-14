Slimjet - очередная разработка web-обозревателя на основе Chromium. Как уверяют разработчики, этот браузер отличается от ему подобных быстрой скоростью открытия страниц и стабильной работой. Полностью настраиваемый на индивидуальные особенности каждого пользователя, тут большое внимание уделяется конфиденциальности использования интернета, а встроенные опции и возможности позволят комфортно пользоваться многими функциями без дополнительной установки плагинов и расширений.

Есть тут и удобный заполнитель форм и менеджер паролей, произведена интеграция с Facebook, присутствует простенький фоторедактор (можно использовать некоторые фотоэффекты и рамки для обработки фото), а функция Photo Upload автоматически сжимает прикрепленные картинки, что увеличивает скорость их загрузки до 20 раз, вынесен в отдельный гаджет прогноз погоды в Вашем регионе. Многим пользователям понравится и пригодится возможность скачать онлайн потоковое видео на свой локальный диск в различном качестве и формате для дальнейшего использования. Кроме того, при необходимости, можно еще и извлечь mp3-дорожку из видеофайла. Если посещаете какой-либо сайт на иностранном языке и есть проблемы с пониманием текста, то как нельзя кстати будет встроенный переводчик, который переведет отдельные слова, фразы и целые тексты между двумя указанными языками.

Более того, здесь уже встроена автоматическая защита от фишинга и вредоносного ПО, что убережет пользователя от нежелательных последствий серфинга в мировой паутине. Этот браузер использует движок Blink, и если все-таки какого-то расширения Вам не хватает, то из магазина приложений для Chrome можно установить любое нужное, т.к. эти браузеры полностью совместимы.

Одним словом, используя Slimjet, Вы получаете все преимущества Google Chrome с возможностью дополнительных удобных настроек и полезных функций.