Zoom Player для Windows
|Оценка:
|4.56/5 голосов - 123
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $29.99
|Версия:
|MAX 18.0.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Infomatrix
|Категория:
|Плееры
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 70 472 | Статистика
|Размер:
|37,08 Мб
|СКАЧАТЬ
Zoom Player умеет работать практически со всеми современными видеоформатами. Программа работает в двух режимах - Media mode, в котором может воспроизводиться любой файл, поддерживаемый DirectShow, и DVD mode, в котором используются предустановленные DirectShow DVD фильтры, для проигрывания DVD дисков. Имеется поддержка MP3 ID3 тэгов, скинов, субтитров и функция, позволяющая продолжать просмотр с того самого места, на котором он был остановлен.
В качестве одной из отличительных особенностей этого плеера представляется zoom-функция, позволяющая повысить качество ТВ изображения. Программа имеет множество разнообразных настроек, удобную систему управления, включая File Navigator для работы с файлами и управления плеером (с поддержкой устройств ДУ) и развитую систему помощи.
KMPlayer 4.2.3.8 / 2024.1.25.16
KMPlayer - мощный медиаплеер, поддерживающий всевозможные форматы аудио и видео файлов, а...
Универсальный проигрыватель в стиле "all inclusive" разработанный компанией Apple, благодаря...
VLC Media Player (VideoLAN) 3.0.20
VLC Media Player (VideoLAN) - отличный плеер, для которого не составит особого труда воспроизвести...
Бесплатный проигрыватель видео и аудио файлов с открытым исходным кодом для Windows, который...
Winamp - популярный проигрыватель всех современных форматов аудио и видео файлов. Также...
Media Player Classic Home Cinema 1.7.13
Media Player Classic HomeCinema - отличный проигрыватель, используя который, у пользователя отпадает...
Отзывы о программе Zoom Player
Не важно про Zoom Player Home Max 10.0 [02-10-2015]
Плеер на много лучше други. Правдо не для безруких и тупоголовых.
В отличие от других плееров,кодеки надо в ручную указать, тогда всё воспроизводится. Результат пре5восходный.
9 | 7 | Ответить
Знаток в ответ Не важно про Zoom Player MAX 14.0.0 [23-12-2017]
И почему бы не попробовать, когда бывают раздачи на акционных сайтах, типа GOTD, Share...
7 | 7 | Ответить
Alkash про Zoom Player Home Max 10.0 [23-09-2015]
grigorovic про Zoom Player Home Max 8.15 [18-04-2012]
Рекомендую:КМПлеер,UMПлеер-отличные проги,все читают и не ругаются потому,что бесплатные!
6 | 6 | Ответить
Алексей про Zoom Player Home Max 8.11 [24-02-2012]
Жека, скачай VLC Media Player, он все форматы читает. В нём вроде как встроены все кодеки.
6 | 7 | Ответить
жек про Zoom Player Home Max 7.0 Final [15-02-2011]
Подскажите, не читает формат mp-4, весь комп уже перерыл. Все кодеки менял, и K-lite codecs новый ставил ...ни на одном плеере не читается формат, подскажите что делать..
6 | 8 | Ответить