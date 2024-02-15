Zoom Player умеет работать практически со всеми современными видеоформатами. Программа работает в двух режимах - Media mode, в котором может воспроизводиться любой файл, поддерживаемый DirectShow, и DVD mode, в котором используются предустановленные DirectShow DVD фильтры, для проигрывания DVD дисков. Имеется поддержка MP3 ID3 тэгов, скинов, субтитров и функция, позволяющая продолжать просмотр с того самого места, на котором он был остановлен.

В качестве одной из отличительных особенностей этого плеера представляется zoom-функция, позволяющая повысить качество ТВ изображения. Программа имеет множество разнообразных настроек, удобную систему управления, включая File Navigator для работы с файлами и управления плеером (с поддержкой устройств ДУ) и развитую систему помощи.