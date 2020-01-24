Ashampoo UnInstaller - один из лучших способов для удаления установленных программ, всевозможных расширений и плагинов к браузерам, панелей инструментов, очистки системы от мусора и сохранения оптимальной производительности ПК.

Разработчики наделили программу технологией контроля изменений системы в реальном времени при установке приложений. Поэтому впоследствии эта программа легко, а главное полностью удаляет все элементы и следы установки, в т.ч. и записи реестра.

Кроме полного и абсолютного удаления различного ПО, это приложение предоставляет дополнительные возможности по обеспечению стабильности и быстродействия Вашей системы. Здесь можно проводить дефрагментацию дисков, удалять неверные ярлыки, искать дубликаты файлов, удалять данные без возможности восстановления, решить проблемы реестра, создавать точки восстановления и многое другое.

В целом, Ashampoo UnInstaller содержит в себе достаточно широкий инструментарий для полноценного управления всеми процессами на Вашей машине, что обеспечит ее "чистоту", стабильность, надежность и высокую производительность.