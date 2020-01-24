Ashampoo UnInstaller для Windows

Ashampoo UnInstaller 9.00.00

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Описание Ashampoo UnInstaller 9.00.00Описание   Скачать Ashampoo UnInstaller 9.00.00СКАЧАТЬ (15,6 Мб) Скриншоты Ashampoo UnInstaller 9.00.00Скриншоты (8)   Статистика Ashampoo UnInstaller 9.00.00Статистика   Отзывы о Ashampoo UnInstaller 9.00.00Отзывы (0)  
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4.80 из 5, всего оценок - 5
  • Рейтинг программы - 4.80 из 5
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Ashampoo UnInstaller - один из лучших способов для удаления установленных программ, всевозможных расширений и плагинов к браузерам, панелей инструментов, очистки системы от мусора и сохранения оптимальной производительности ПК.

Разработчики наделили программу технологией контроля изменений системы в реальном времени при установке приложений. Поэтому впоследствии эта программа легко, а главное полностью удаляет все элементы и следы установки, в т.ч. и записи реестра.

Кроме полного и абсолютного удаления различного ПО, это приложение предоставляет дополнительные возможности по обеспечению стабильности и быстродействия Вашей системы. Здесь можно проводить дефрагментацию дисков, удалять неверные ярлыки, искать дубликаты файлов, удалять данные без возможности восстановления, решить проблемы реестра, создавать точки восстановления и многое другое.

В целом, Ashampoo UnInstaller содержит в себе достаточно широкий инструментарий для полноценного управления всеми процессами на Вашей машине, что обеспечит ее "чистоту", стабильность, надежность и высокую производительность.

Размер файла: 15,6 Мб (Загрузок: 4 630)
Ashampoo UnInstaller
Ashampoo UnInstaller
Ashampoo UnInstaller
Ashampoo UnInstaller
Статус программы Условно-бесплатная | Купить | Цена: 1150 руб. 50% скидка
Ограничение в работе программы20 дней
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)3 / 4 630
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыДеинсталяторы
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Отзывы о программе Ashampoo UnInstaller

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