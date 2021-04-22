Барселона Путеводитель - приложение для Android, которое является полноценным оффлайн-путеводителем по достопримечательностям Барселоны. Содержится информация о графике работы, цене, схеме проезда до самых популярных мест города и его окрестностей. Схема метро в приложении позволяет прокладывать маршруты и рассчитывать время следования между станциями. Кроме этого имеется встроенный разговорник, а также возможность заказать онлайн авиабилеты или забронировать номер в гостинице.