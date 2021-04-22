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Барселона Путеводитель для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 2
Лицензия: Бесплатная
Версия:5.1.4 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 2.x, 3.x, 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Путеводители
Загрузок (сегодня/всего):0 / 2 099 | Статистика
Размер:18,2 Мб
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Барселона Путеводитель - приложение для Android, которое является полноценным оффлайн-путеводителем по достопримечательностям Барселоны. Содержится информация о графике работы, цене, схеме проезда до самых популярных мест города и его окрестностей. Схема метро в приложении позволяет прокладывать маршруты и рассчитывать время следования между станциями. Кроме этого имеется встроенный разговорник, а также возможность заказать онлайн авиабилеты или забронировать номер в гостинице.

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