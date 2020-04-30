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DocuFreezer для Windows

DocuFreezer 3.1

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Описание DocuFreezer 3.1Описание   Скачать DocuFreezer 3.1СКАЧАТЬ (135,6 Мб) Скриншоты DocuFreezer 3.1Скриншоты (4)   Статистика DocuFreezer 3.1Статистика   Отзывы о DocuFreezer 3.1Отзывы (2)  
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4.80 из 5, всего оценок - 5
  • Рейтинг программы - 4.80 из 5
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DocuFreezer - программа для пакетной конвертации различных файлов и документов между форматами PDF, JPG, TIFF и PNG. Хранение документов в различных нередактируемых форматах достаточно удобно, т.к. позволяет делиться важной информацией без возможности ее изменения, но с сохранением оригинального форматирования и структуры.

Несомненным плюсом приложения является возможность обрабатывать сразу несколько файлов одновременно - это могут быть и электронные таблицы, и текстовые документы и те же PDF-файлы, при этом не требуется использование сторонних программных продуктов. Благодаря простому интерфейсу с поддержкой технологии Drag-and-drop, каждый пользователь может легко освоить работу с DocuFreezer, добавляя файлы и даже целые папки для конвертации. Все что нужно - определить формат конвертации, указать папку сохранения и запустить процесс.

DocuFreezer
DocuFreezer
DocuFreezer
DocuFreezer
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)3 / 3 182
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыPDF - Конверторы
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Отзывы о программе DocuFreezer

Ирина про DocuFreezer 1.5 [22-11-2015]

Установила без проблем. Конвертировала все 30 файлов одним махом. Конечный результат вполне удовлетворительный. Огромная благодарность разработчикам за возможность бесплатного использования программы.
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Пётр про DocuFreezer 1.0 [19-09-2014]

Смартскриин блокирует и не даёт никак поставить
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