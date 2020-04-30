DocuFreezer - программа для пакетной конвертации различных файлов и документов между форматами PDF, JPG, TIFF и PNG. Хранение документов в различных нередактируемых форматах достаточно удобно, т.к. позволяет делиться важной информацией без возможности ее изменения, но с сохранением оригинального форматирования и структуры.

Несомненным плюсом приложения является возможность обрабатывать сразу несколько файлов одновременно - это могут быть и электронные таблицы, и текстовые документы и те же PDF-файлы, при этом не требуется использование сторонних программных продуктов. Благодаря простому интерфейсу с поддержкой технологии Drag-and-drop, каждый пользователь может легко освоить работу с DocuFreezer, добавляя файлы и даже целые папки для конвертации. Все что нужно - определить формат конвертации, указать папку сохранения и запустить процесс.