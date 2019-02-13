Soft4Boost Suite для Windows

Soft4Boost Suite 4.7.5

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Описание Soft4Boost Suite 4.7.5Описание   Скачать Soft4Boost Suite 4.7.5СКАЧАТЬ (736,14 Мб) Скриншоты Soft4Boost Suite 4.7.5Скриншоты (1)   Статистика Soft4Boost Suite 4.7.5Статистика   Отзывы о Soft4Boost Suite 4.7.5Отзывы (0)  
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4.33 из 5, всего оценок - 6
  • Рейтинг программы - 4.33 из 5
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Soft4Boost Suite - сборник утилит от разработчика Soft4Boost, который объединяет в себе полный набор инструментов для обработки мультимедийных файлов. Всего в пакете более 20 программ.

Здесь Вы сможете конвертировать изображения, аудио и видео, захватывать картинку экрана монитора, сохранять потоковые медийные файлы, создавать собственные рингтоны и микшировать известные композиции, записывать и копировать CD/DVD-диски, а также значительно улучшить общее состояние Вашего ПК - тут есть оптимизатор операционной системы, деинсталлятор, качественный стиратель дисков, инструменты поиска дубликатов и обновлений для установленных программ, и многое-многое другое.

Установив Soft4Boost Suite, Вы избавитесь от необходимости использования сторонних программных продуктов, т.к. в этом комплекте уже содержатся все нужные инструменты для полноценной и качественной работы с мультимедийными и системными файлами.

Скриншоты Soft4Boost Suite:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $24.95
Ограничение в работе программыфункциольные ограничения
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 4 942
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЗапись - Конверторы - Видео захват
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Отзывы о программе Soft4Boost Suite

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