Soft4Boost Suite - сборник утилит от разработчика Soft4Boost, который объединяет в себе полный набор инструментов для обработки мультимедийных файлов. Всего в пакете более 20 программ.

Здесь Вы сможете конвертировать изображения, аудио и видео, захватывать картинку экрана монитора, сохранять потоковые медийные файлы, создавать собственные рингтоны и микшировать известные композиции, записывать и копировать CD/DVD-диски, а также значительно улучшить общее состояние Вашего ПК - тут есть оптимизатор операционной системы, деинсталлятор, качественный стиратель дисков, инструменты поиска дубликатов и обновлений для установленных программ, и многое-многое другое.

Установив Soft4Boost Suite, Вы избавитесь от необходимости использования сторонних программных продуктов, т.к. в этом комплекте уже содержатся все нужные инструменты для полноценной и качественной работы с мультимедийными и системными файлами.