Soft4Boost Audio Studio - отличное полнофункциональное приложение для создания и редактирования аудиофайлов. Здесь Вы найдете все необходимые элементы для монтажа и обработки аудио благодаря множеству встроенных эффектов и фильтров. Имея достаточно удобный и понятный интерфейс, программа понравится как любителям обработки звуковым файлов, так и профессионалам, т.к. позволяет применять многие инструменты без сложных настроек и дополнительных трудностей.

Поддерживается большинство известных форматов - MP3, FLAC, WAV, M4A, WMA, AAC, MP2, AMR, OGG и др. Кроме того, есть возможность извлекать аудиодорожку и из видеофайла, так что можно работать с музыкой из любимых клипов.



Основные возможности приложения: