Soft4Boost Audio Studio для Windows

Soft4Boost Audio Studio 5.1.9.241

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Soft4Boost Audio Studio 5.1.9.241Описание   Скачать Soft4Boost Audio Studio 5.1.9.241СКАЧАТЬ (74,26 Мб) Скриншоты Soft4Boost Audio Studio 5.1.9.241Скриншоты (6)   Статистика Soft4Boost Audio Studio 5.1.9.241Статистика   Отзывы о Soft4Boost Audio Studio 5.1.9.241Отзывы (4)  
Оцените программу!
4.53 из 5, всего оценок - 15
  • Рейтинг программы - 4.53 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Soft4Boost Audio Studio - отличное полнофункциональное приложение для создания и редактирования аудиофайлов. Здесь Вы найдете все необходимые элементы для монтажа и обработки аудио благодаря множеству встроенных эффектов и фильтров. Имея достаточно удобный и понятный интерфейс, программа понравится как любителям обработки звуковым файлов, так и профессионалам, т.к. позволяет применять многие инструменты без сложных настроек и дополнительных трудностей.

Поддерживается большинство известных форматов - MP3, FLAC, WAV, M4A, WMA, AAC, MP2, AMR, OGG и др. Кроме того, есть возможность извлекать аудиодорожку и из видеофайла, так что можно работать с музыкой из любимых клипов.

Основные возможности приложения:

  • Улучшение аудио с помощью множества эффектов и фильтров,
  • Использование нескольких методов анализа аудиоданных для получения максимальной аккуратности и точности,
  • Запись аудио с любого источника,
  • Применение эффектов и фильтров.
Soft4Boost Audio Studio
Soft4Boost Audio Studio
Soft4Boost Audio Studio
Soft4Boost Audio Studio
Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $24.95
Ограничение в работе программыиспользование программы не более 3 раз
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 9 768
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРедакторы аудио - DJ Студии, микшеры
ТОП-сегодня раздела "Редакторы аудио"
 

MorphVOX Pro 4.4.75

С помощью данной программы вы можете до неузнаваемости изменить свой голос, применив имеющиеся в приложении аудиоэффекты. Результатом можно воспользоваться в Skype,

Audacity 2.3.1

Audacity - это бесплатный и простой в использовании звуковой редактор с широким набором профессиональных возможностей

Voxal Voice Changer 1.38

Voxal Voice Changer - программа с помощью которой можно изменять голос, что достигается благодаря применению различных эффектов (например изменение высоты тона,

AV Voice Changer Diamond 9.5.30

AV Voice Changer Diamond - приложение, которое изменит ваш голос и позволит заговорить по-другому. Хотите удивить друзей или произвести впечатление при общении

mp3DirectCut 2.25

mp3DirectCut - небольшой бесплатный инструмент для работы с MP3 файлами, с помощью которого можно вырезать/копировать отдельные фрагменты композиции, нормализовать

Sony Vegas Pro 16.0.0.361

Sony Vegas Pro - Это многодорожечная цифровая система нелинейного видео и аудио монтажа

скачать Adguard

Отзывы о программе Soft4Boost Audio Studio

Сергей про Soft4Boost Audio Studio 4.5.7.829 [26-12-2017]

не запускается... VCLAudio Transform is not registred... Что то можно сделать, или удалять?
| | Ответить

Леха про Soft4Boost Audio Studio 3.0.9.339 [08-10-2015]

говно программа
| | Ответить

jim про Soft4Boost Audio Studio 2.5.5.285 [23-03-2015]

попробывал пробную версию которая здесь предлагается (без регистрации). Самая корявая ибесполезная програма которую я встречал. только зря потратил время.
| | Ответить

Лёва про Soft4Boost Audio Studio 2.4.3.273 [26-12-2014]

Эта программа работает с файлами dvf?
1 | 1 | Ответить

Читать все отзывы (4) / Добавить отзыв
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
macOS
Android
iOS
Windows Phone
 
 