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Soft4Boost Audio Studio 5.1.9.241
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4.53 из 5, всего оценок - 15
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- Рейтинг программы - 4.53 из 5
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Soft4Boost Audio Studio - отличное полнофункциональное приложение для создания и редактирования аудиофайлов. Здесь Вы найдете все необходимые элементы для монтажа и обработки аудио благодаря множеству встроенных эффектов и фильтров. Имея достаточно удобный и понятный интерфейс, программа понравится как любителям обработки звуковым файлов, так и профессионалам, т.к. позволяет применять многие инструменты без сложных настроек и дополнительных трудностей.
Поддерживается большинство известных форматов - MP3, FLAC, WAV, M4A, WMA, AAC, MP2, AMR, OGG и др. Кроме того, есть возможность извлекать аудиодорожку и из видеофайла, так что можно работать с музыкой из любимых клипов.
Основные возможности приложения:
- Улучшение аудио с помощью множества эффектов и фильтров,
- Использование нескольких методов анализа аудиоданных для получения максимальной аккуратности и точности,
- Запись аудио с любого источника,
- Применение эффектов и фильтров.
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Отзывы о программе Soft4Boost Audio Studio
Сергей про Soft4Boost Audio Studio 4.5.7.829 [26-12-2017]
не запускается... VCLAudio Transform is not registred... Что то можно сделать, или удалять?
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Леха про Soft4Boost Audio Studio 3.0.9.339 [08-10-2015]
говно программа
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jim про Soft4Boost Audio Studio 2.5.5.285 [23-03-2015]
попробывал пробную версию которая здесь предлагается (без регистрации). Самая корявая ибесполезная програма которую я встречал. только зря потратил время.
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Лёва про Soft4Boost Audio Studio 2.4.3.273 [26-12-2014]
Эта программа работает с файлами dvf?
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