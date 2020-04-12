Magisto для Android

Magisto 4.59.0.20214 для Android

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Описание Magisto 4.59.0.20214 для AndroidОписание   Скачать Magisto 4.59.0.20214 для AndroidСКАЧАТЬ (81,25 Мб) Скриншоты Magisto 4.59.0.20214 для AndroidСкриншоты (9)   Статистика Magisto 4.59.0.20214 для AndroidСтатистика   Отзывы о Magisto 4.59.0.20214 для AndroidОтзывы (1)  
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5.00 из 5, всего оценок - 2
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Magisto - очень удобный видеоредактор для Android, с помощью которого можно легко создавать видеоролики из пользовательских фото- и видеофайлов, добавляя различные спецэффекты и накладывая аудиодорожки.

Пользоваться программой очень просто - достаточно снять на встроенную камеру фото или видео (можно добавить из Галереи), подобрать звуковое сопровождение, выбрать тему, заголовок будущего ролика, после чего приложение самостоятельно отредактирует видео, при этом автоматически стабилизируя видео, добавляя фильтры, эффекты и переходы.

Готовым видео можно поделиться с друзьями на Facebook, Twitter, YouTube или отправить по электронной почте.

Что нового в Magisto 4.59.0.20214 для Android?
  • Исправлены ошибки
Magisto
Magisto
Magisto
Magisto
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 3 863
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРедакторы
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Отзывы о программе Magisto

настя про Magisto 3.11.8109 для Android [20-11-2015]

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