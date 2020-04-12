Magisto - очень удобный видеоредактор для Android, с помощью которого можно легко создавать видеоролики из пользовательских фото- и видеофайлов, добавляя различные спецэффекты и накладывая аудиодорожки.

Пользоваться программой очень просто - достаточно снять на встроенную камеру фото или видео (можно добавить из Галереи), подобрать звуковое сопровождение, выбрать тему, заголовок будущего ролика, после чего приложение самостоятельно отредактирует видео, при этом автоматически стабилизируя видео, добавляя фильтры, эффекты и переходы.

Готовым видео можно поделиться с друзьями на Facebook, Twitter, YouTube или отправить по электронной почте.