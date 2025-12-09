Blackmagic Camera — специализированное мобильное приложение для расширенного управления процессом видеосъёмки на смартфоне. Обеспечивает максимальный контроль над изображением и приближает съёмку на мобильном устройстве к возможностям профессиональных цифровых кинокамер. Приложение использует подход и логику камер Blackmagic Design, адаптированные под сенсорный интерфейс телефона, что позволяет работать с видео в более техническом и предсказуемом режиме по сравнению со стандартными камерами смартфонов.

Blackmagic Camera предоставляет ручной доступ к ключевым параметрам видеосъёмки, которые обычно используются в кино- и видеопроизводстве. Пользователь может управлять частотой кадров, выдержкой (углом затвора), значением ISO, балансом белого и другими настройками прямо во время записи. Все элементы управления сгруппированы в понятном интерфейсе, рассчитанном на быструю работу без лишних переключений и скрытых пунктов меню.

Одной из ключевых особенностей Blackmagic Camera является поддержка записи в форматах, которые используются в профессиональной среде. В зависимости от возможностей устройства приложение позволяет сохранять видеоматериалы в высоком разрешении, вплоть до 8K, с использованием стандартных индустриальных кодеков. Также программа тесно интегрируется с экосистемой Blackmagic Cloud. Пользователь может выполнять запись непосредственно в облачное хранилище Blackmagic Cloud Storage, что упрощает совместную работу. Отснятые материалы становятся сразу доступными для редакторов в DaVinci Resolve, независимо от их географического расположения.

Список основных возможностей Blackmagic Camera: