Blackmagic Camera для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.2.1.0001 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Blackmagic Design Inc
|Категория:
|Редакторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|27.25 Мб
|СКАЧАТЬ
Blackmagic Camera — специализированное мобильное приложение для расширенного управления процессом видеосъёмки на смартфоне. Обеспечивает максимальный контроль над изображением и приближает съёмку на мобильном устройстве к возможностям профессиональных цифровых кинокамер. Приложение использует подход и логику камер Blackmagic Design, адаптированные под сенсорный интерфейс телефона, что позволяет работать с видео в более техническом и предсказуемом режиме по сравнению со стандартными камерами смартфонов.
Blackmagic Camera предоставляет ручной доступ к ключевым параметрам видеосъёмки, которые обычно используются в кино- и видеопроизводстве. Пользователь может управлять частотой кадров, выдержкой (углом затвора), значением ISO, балансом белого и другими настройками прямо во время записи. Все элементы управления сгруппированы в понятном интерфейсе, рассчитанном на быструю работу без лишних переключений и скрытых пунктов меню.
Одной из ключевых особенностей Blackmagic Camera является поддержка записи в форматах, которые используются в профессиональной среде. В зависимости от возможностей устройства приложение позволяет сохранять видеоматериалы в высоком разрешении, вплоть до 8K, с использованием стандартных индустриальных кодеков. Также программа тесно интегрируется с экосистемой Blackmagic Cloud. Пользователь может выполнять запись непосредственно в облачное хранилище Blackmagic Cloud Storage, что упрощает совместную работу. Отснятые материалы становятся сразу доступными для редакторов в DaVinci Resolve, независимо от их географического расположения.
Список основных возможностей Blackmagic Camera:
- Обеспечивает ручную настройку параметров видеосъёмки, в том числе ISO, баланс белого, частоту кадров и выдержку.
- Предоставляет интерфейс, построенный по логике профессиональных камер Blackmagic Design.
- Поддерживает запись видео в высоком разрешении, до 8K (в зависимости от устройства).
- Использует стандартные индустриальные файлы и кодеки.
- Записывает видеоматериалы напрямую в Blackmagic Cloud Storage.
- Использует сенсорное управление параметрами во время записи.
- Совместимо с различными моделями смартфонов с учётом аппаратных ограничений.
Самая крупная креативная платформа мира, с помощью которой можно легко создавать...
Мощный и простой в эксплуатации аудио/видео конвертер для мобильных устройств на...
Делитесь с миром яркими моментами из собственной жизни при помощи небольших...
Бесплатный и простой в эксплуатации видеоредактор для Android-смартфонов и планшетов,...
Video Voice Changer FX - приложение для Android, которое позволяет изменять ваш голос в видео, чтобы он звучал совершенно по-другому...
Бесплатное и простое в использовании приложение, которое позволяет быстро и легко...
Отзывы о программе Blackmagic Camera
Admin
Отзывов о программе Blackmagic Camera 3.2.1.0001 пока нет, можете добавить...