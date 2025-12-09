Программы для Android » Видео » Редакторы » Blackmagic Camera 3.2.1.0001

Blackmagic Camera — специализированное мобильное приложение для расширенного управления процессом видеосъёмки на смартфоне. Обеспечивает максимальный контроль над изображением и приближает съёмку на мобильном устройстве к возможностям профессиональных цифровых кинокамер. Приложение использует подход и логику камер Blackmagic Design, адаптированные под сенсорный интерфейс телефона, что позволяет работать с видео в более техническом и предсказуемом режиме по сравнению со стандартными камерами смартфонов.

Blackmagic Camera предоставляет ручной доступ к ключевым параметрам видеосъёмки, которые обычно используются в кино- и видеопроизводстве. Пользователь может управлять частотой кадров, выдержкой (углом затвора), значением ISO, балансом белого и другими настройками прямо во время записи. Все элементы управления сгруппированы в понятном интерфейсе, рассчитанном на быструю работу без лишних переключений и скрытых пунктов меню. 

Одной из ключевых особенностей Blackmagic Camera является поддержка записи в форматах, которые используются в профессиональной среде. В зависимости от возможностей устройства приложение позволяет сохранять видеоматериалы в высоком разрешении, вплоть до 8K, с использованием стандартных индустриальных кодеков. Также программа тесно интегрируется с экосистемой Blackmagic Cloud. Пользователь может выполнять запись непосредственно в облачное хранилище Blackmagic Cloud Storage, что упрощает совместную работу. Отснятые материалы становятся сразу доступными для редакторов в DaVinci Resolve, независимо от их географического расположения. 

Список основных возможностей Blackmagic Camera:

  • Обеспечивает ручную настройку параметров видеосъёмки, в том числе ISO, баланс белого, частоту кадров и выдержку.
  • Предоставляет интерфейс, построенный по логике профессиональных камер Blackmagic Design.
  • Поддерживает запись видео в высоком разрешении, до 8K (в зависимости от устройства).
  • Использует стандартные индустриальные файлы и кодеки.
  • Записывает видеоматериалы напрямую в Blackmagic Cloud Storage.
  • Использует сенсорное управление параметрами во время записи.
  • Совместимо с различными моделями смартфонов с учётом аппаратных ограничений.
