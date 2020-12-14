CapCut для Android

Описание
Отзывы
share
CapCut скриншот № 1
CapCut скриншот № 2
CapCut скриншот № 3
CapCut скриншот № 4

CapCut - это бесплатное приложение для редактирования видео, которое поможет вам создавать невероятные видеоролики. Пользователю доступны инструменты для изменения скорости видео, расширенные фильтры и разнообразные эффекты, обширная музыкальная библиотека, наклейки, стикеры и шрифты и многое другое.

Особенности приложения CapCut:

  • Большой выбор фильтров и самых разнообразных эффектов.
  • Обширная музыкальная библиотека.
  • Красочные наклейки и оригинальные шрифты для персонализации видеозаписей.
  • Огромные возможности для воплощения творческих проектов.
  • Набор красивых профессиональных инструментов и красочных эффектов;
  • Возможность изменять скорость воспроизведения;
  • Высокое качество разрешения;
  • и многое другое...
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:2.5.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Редакторы
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:80,76 Мб
СКАЧАТЬ
ТОП-сегодня раздела "Редакторы"
 

скачать YouCutYouCut 1.413.1107

Бесплатный видеоредактор для Android, который предлагает пользователю все необходимые...

скачать musical.lymusical.ly 6.2.0

Самая крупная креативная платформа мира, с помощью которой можно легко создавать...

скачать Alight MotionAlight Motion 2.6.10

Функциональное и удобное в использовании приложение для мобильных устройств на базе Android,...

скачать Motion NinjaMotion Ninja 1.0.9.1

Отличный инструмент для редактирования видео на мобильном Android-устройстве, который...

скачать Видео компрессорВидео компрессор 1.1.38

Бесплатное Android-приложение, которое предназначено для быстрого сжатия видео и фото....

скачать AndroVidAndroVid 3.2.7.8

Бесплатный видеоредактор для Android-устройств, который предлагает пользователю все...

Играть Бесплатно

Отзывы о программе CapCut

Admin

Отзывов о программе CapCut 2.5.0 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв