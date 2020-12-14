CapCut для Android
CapCut - это бесплатное приложение для редактирования видео, которое поможет вам создавать невероятные видеоролики. Пользователю доступны инструменты для изменения скорости видео, расширенные фильтры и разнообразные эффекты, обширная музыкальная библиотека, наклейки, стикеры и шрифты и многое другое.
Особенности приложения CapCut:
- Большой выбор фильтров и самых разнообразных эффектов.
- Обширная музыкальная библиотека.
- Красочные наклейки и оригинальные шрифты для персонализации видеозаписей.
- Огромные возможности для воплощения творческих проектов.
- Набор красивых профессиональных инструментов и красочных эффектов;
- Возможность изменять скорость воспроизведения;
- Высокое качество разрешения;
- и многое другое...
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.5.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Bytedance Pte. Ltd.
|Категория:
|Редакторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|80,76 Мб
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