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Video Editor для Android

Video Editor 5.3.5 для Android

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Описание Video Editor 5.3.5 для AndroidОписание   Скачать Video Editor 5.3.5 для AndroidСКАЧАТЬ (11,36 Мб) Скриншоты Video Editor 5.3.5 для AndroidСкриншоты (4)   Статистика Video Editor 5.3.5 для AndroidСтатистика   Отзывы о Video Editor 5.3.5 для AndroidОтзывы (0)  
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Video Editor - простой и легкий видеоредактор, с помощью которого можно делать потрясающие видеоролики буквально за одну минуту.

Ключевые особенности приложения:

  • Возможность регулировать громкость видео и аудио.
  • Возможность добавлять свои аннотации на видео с различным цветом текста и шрифтами.
  • Создание слайд-шоу.
  • Возможность обрезать и объединять видео, поворачивать и масштабировать видео.
  • Возможность наложить изображения на видео, тем самым сделав ваше видео более привлекательным.
  • Возможность экспортировать видео в формате 480P / 720P / 1080P HD.
  • Возможность поделиться своим шедевром с друзьями в социальных сетях, таких как Facebook, Instagram, Whatsapp и пр.
Video Editor
Video Editor
Video Editor
Video Editor
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРедакторы
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Отзывы о программе Video Editor

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