Complete Internet Repair для Windows

Complete Internet Repair 5.2.3.4058

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Описание Complete Internet Repair 5.2.3.4058Описание   Скачать Complete Internet Repair 5.2.3.4058СКАЧАТЬ (3,25 Мб) Скриншоты Complete Internet Repair 5.2.3.4058Скриншоты (2)   Статистика Complete Internet Repair 5.2.3.4058Статистика   Отзывы о Complete Internet Repair 5.2.3.4058Отзывы (2)  
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Complete Internet Repair - бесплатное приложение, с помощью которого вы в одно мгновение сможете устранить проблемы и восстановить подключение к Интернету. Поможет восстановить инернет-соединение после удаления различного программного обеспечения с компьютера, в том числе и вирусов, или после установки нового антивируса, межсетевого экрана и т.п. Утилита не требует установки.

Complete Internet Repair включает в себя 11 опций, которые отвечают за ту или иную причину отсутствия подлючения к сети. Можно самостоятельно выбрать только те функции, которые необходимо проверить и исправить, не задействуя остальные опции. Все задачи выполняются автоматически.

  1. Reset Internet Protocol. Инструмент автоматически переписывает ключи реестра, относящиеся к протоколу. Будут сброшены маски подсети, DNS, IP.
  2. Repair Winsock. Исправляет проблемы с Winsock. Сюда можно отнести выключение Интернета без каких-либо ошибок; не всем программам доступна Сеть, периодическая работа Интернета без видимых причин.
  3. Renew Internet Connections. Отлючает все интернет-соединения и заново запускает их. Функция идентична команде ipconfi /renew в командной строке. Обновляются IP-адрес сетевого адаптера, адрес шлюза и прочие настройки TCP/IP, если настроен DHCP.
  4. Flush DNS Resolver Cache. Автоматическая очистка DNS-кэша. Идентична команде ipconfig /flushdns.
  5. Repair Internet Explorer. Настройка работы IE. Предотвращает вылеты браузера и его зависания.
  6. Clear Windows Update History. Исправляет ошибки системы Windows Update путем очистки папки C:WindowsSoftwareDistributionDataStore.
  7. Repair Windows/Automatic Updates. Радикальный метод борьбы с ошибками, которые связаны с обновлением Windows.
  8. Repair SSL/HTTPS/Cryptography. Исправление ошибок связанных с шифрованием.
  9. Reset Windows Firewall Configuration. Сброс настроек системного брандмауэра.
  10. Restore the default hosts file. Полное очищение файла hosts. Незаменимый инструмент с блокировкой сайтов.
  11. Repair Workgroup Computers view. Помогает, если в локальной сети не видно компьютеров.

Внимание! Complete Internet Repair не поможет исправить физические проблемы или проблемы, связанные с работой модема.

Complete Internet Repair
Complete Internet Repair
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)6 / 7 360
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыУтилиты к браузерам - Расширения
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Отзывы о программе Complete Internet Repair

Игорь про Complete Internet Repair 5.0.1.3828 [08-07-2018]

Просто супер. Больше суток мучался, перерыл весь реестр и файлы в попытке восстановить интернет. Плюнул. Нашёл эту программу и чудо. Три галочки три минуты и уже пишу отзыв.
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(ерж про Complete Internet Repair 2.0.8.2082 [15-08-2014]

Мне эта утилита помогла тем, что при неудачном использовании в тестовом режиме программы MyPhoneExplorer 1.8.6 резко упала скорость мобильного Интернета, которая, вскоре, была ею восстановлена в прежнем свойстве.
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