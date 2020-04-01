Complete Internet Repair - бесплатное приложение, с помощью которого вы в одно мгновение сможете устранить проблемы и восстановить подключение к Интернету. Поможет восстановить инернет-соединение после удаления различного программного обеспечения с компьютера, в том числе и вирусов, или после установки нового антивируса, межсетевого экрана и т.п. Утилита не требует установки.

Complete Internet Repair включает в себя 11 опций, которые отвечают за ту или иную причину отсутствия подлючения к сети. Можно самостоятельно выбрать только те функции, которые необходимо проверить и исправить, не задействуя остальные опции. Все задачи выполняются автоматически.

Reset Internet Protocol. Инструмент автоматически переписывает ключи реестра, относящиеся к протоколу. Будут сброшены маски подсети, DNS, IP. Repair Winsock. Исправляет проблемы с Winsock. Сюда можно отнести выключение Интернета без каких-либо ошибок; не всем программам доступна Сеть, периодическая работа Интернета без видимых причин. Renew Internet Connections. Отлючает все интернет-соединения и заново запускает их. Функция идентична команде ipconfi /renew в командной строке. Обновляются IP-адрес сетевого адаптера, адрес шлюза и прочие настройки TCP/IP, если настроен DHCP. Flush DNS Resolver Cache. Автоматическая очистка DNS-кэша. Идентична команде ipconfig /flushdns. Repair Internet Explorer. Настройка работы IE. Предотвращает вылеты браузера и его зависания. Clear Windows Update History. Исправляет ошибки системы Windows Update путем очистки папки C:WindowsSoftwareDistributionDataStore. Repair Windows/Automatic Updates. Радикальный метод борьбы с ошибками, которые связаны с обновлением Windows. Repair SSL/HTTPS/Cryptography. Исправление ошибок связанных с шифрованием. Reset Windows Firewall Configuration. Сброс настроек системного брандмауэра. Restore the default hosts file. Полное очищение файла hosts. Незаменимый инструмент с блокировкой сайтов. Repair Workgroup Computers view. Помогает, если в локальной сети не видно компьютеров.

Внимание! Complete Internet Repair не поможет исправить физические проблемы или проблемы, связанные с работой модема.