Complete Internet Repair - бесплатное приложение, с помощью которого вы в одно мгновение сможете устранить проблемы и восстановить подключение к Интернету. Поможет восстановить инернет-соединение после удаления различного программного обеспечения с компьютера, в том числе и вирусов, или после установки нового антивируса, межсетевого экрана и т.п. Утилита не требует установки.
Complete Internet Repair включает в себя 11 опций, которые отвечают за ту или иную причину отсутствия подлючения к сети. Можно самостоятельно выбрать только те функции, которые необходимо проверить и исправить, не задействуя остальные опции. Все задачи выполняются автоматически.
Reset Internet Protocol. Инструмент автоматически переписывает ключи реестра, относящиеся к протоколу. Будут сброшены маски подсети, DNS, IP.
Repair Winsock. Исправляет проблемы с Winsock. Сюда можно отнести выключение Интернета без каких-либо ошибок; не всем программам доступна Сеть, периодическая работа Интернета без видимых причин.
Renew Internet Connections. Отлючает все интернет-соединения и заново запускает их. Функция идентична команде ipconfi /renew в командной строке. Обновляются IP-адрес сетевого адаптера, адрес шлюза и прочие настройки TCP/IP, если настроен DHCP.
Flush DNS Resolver Cache. Автоматическая очистка DNS-кэша. Идентична команде ipconfig /flushdns.
Repair Internet Explorer. Настройка работы IE. Предотвращает вылеты браузера и его зависания.
Clear Windows Update History. Исправляет ошибки системы Windows Update путем очистки папки C:WindowsSoftwareDistributionDataStore.
Repair Windows/Automatic Updates. Радикальный метод борьбы с ошибками, которые связаны с обновлением Windows.
Repair SSL/HTTPS/Cryptography. Исправление ошибок связанных с шифрованием.
Reset Windows Firewall Configuration. Сброс настроек системного брандмауэра.
Restore the default hosts file. Полное очищение файла hosts. Незаменимый инструмент с блокировкой сайтов.
Repair Workgroup Computers view. Помогает, если в локальной сети не видно компьютеров.
Внимание! Complete Internet Repairне поможет исправить физические проблемы или проблемы, связанные с работой модема.
FlashGot - удобный плагин для браузера FireFox, представляющий собой мощный менеджер загрузок, который позволяет одним кликом мыши закачивать все, или выборочно,
Отзывы о программе Complete Internet Repair
Игорь про Complete Internet Repair 5.0.1.3828 [08-07-2018]
Просто супер. Больше суток мучался, перерыл весь реестр и файлы в попытке восстановить интернет. Плюнул. Нашёл эту программу и чудо. Три галочки три минуты и уже пишу отзыв. 2 | 3 | Ответить
(ерж про Complete Internet Repair 2.0.8.2082 [15-08-2014]
Мне эта утилита помогла тем, что при неудачном использовании в тестовом режиме программы MyPhoneExplorer 1.8.6 резко упала скорость мобильного Интернета, которая, вскоре, была ею восстановлена в прежнем свойстве. 2 | 3 | Ответить