GetThemAll для Android
|Оценка:
|4.50/5 голосов - 4
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.93 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|FVD Media
|Категория:
|Менеджеры закачек
|Загрузок (сегодня/всего):
|3 / 2 268 | Статистика
|Размер:
|16,79 Мб
|СКАЧАТЬ
GetThemAll — программа для загрузки из интернета текстовых, аудио-, видео-файлов. Приложение анализирует веб-страницы и определяет ссылки на различные документы и медиа-материалы. Поддерживается загрузка видео (в том числе и HTML5), музыкальных файлов, архивов, фотографий, исполняемых файлов, PDF- и TXT-документов и множество других форматов.
Загрузки можно ставить на паузу и возобновлять, одновременно качать несколько файлов. GetThemAll имеет в своем составе файловый менеджер, позволяющий управлять загруженными файлами.
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