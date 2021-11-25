GetThemAll для Android

Описание
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Оценка: 4.50/5 голосов - 4
Лицензия: Бесплатная
Версия:2.93 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Менеджеры закачек
Загрузок (сегодня/всего):3 / 2 268 | Статистика
Размер:16,79 Мб
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GetThemAll — программа для загрузки из интернета текстовых, аудио-, видео-файлов. Приложение анализирует веб-страницы и определяет ссылки на различные документы и медиа-материалы. Поддерживается загрузка видео (в том числе и HTML5), музыкальных файлов, архивов, фотографий, исполняемых файлов, PDF- и TXT-документов и множество других форматов.

Загрузки можно ставить на паузу и возобновлять, одновременно качать несколько файлов. GetThemAll имеет в своем составе файловый менеджер, позволяющий управлять загруженными файлами.

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