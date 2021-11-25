GetThemAll — программа для загрузки из интернета текстовых, аудио-, видео-файлов. Приложение анализирует веб-страницы и определяет ссылки на различные документы и медиа-материалы. Поддерживается загрузка видео (в том числе и HTML5), музыкальных файлов, архивов, фотографий, исполняемых файлов, PDF- и TXT-документов и множество других форматов.

Загрузки можно ставить на паузу и возобновлять, одновременно качать несколько файлов. GetThemAll имеет в своем составе файловый менеджер, позволяющий управлять загруженными файлами.