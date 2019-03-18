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Tixati 2.59
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4.57 из 5, всего оценок - 19
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- Рейтинг программы - 4.57 из 5
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Tixati - достаточно мощный торрент-клиент, использующий популярный протокол BitTorrent. Принцип работы этого приложения основан на механизме peer-to-peer, что позволяет значительно сокращать время загрузки файлов даже при слабой скорости интернет-соединения. Помимо стандартных возможностей аналогичных торрент-
клиентов, Tixati обладает рядом интересных функций.Разработчики предусмотрели внедрение инструментов обработки ссылок, что важно при использовании простой торрент-ссылки в качестве magnet-ссылку. Помимо этого, тут можно осуществить соединение с использованием прокси-сервера, протоколов UPnP и UDP, а также выполнить прямую загрузку новостного формата RSS.
Настраивается и регулируется скорость отдачи/приема данных, тема визуального оформления, приводится очень много полезной информации о скачиваемом файле, описание пиров и т.д. Очень удачно реализованы показатели скачивания в графическом виде, наглядно отображая скорость передачи данных.
В целом, Tixati достаточно удобен и может заменить самые популярные торрент-клиенты, позволяя достаточно быстро загружать файлы и не потребляя много системных ресурсов.
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|Что нового в Tixati 2.59?
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Отзывы о программе Tixati
Dmitriy про Tixati 2.58 [15-12-2018]
Tixati, унылое гавнище, автор тупо даже не дает никакой возможности локализации на какой-либо язык... Унилый интерфейс, неработающие сортировки, скорость ничем не лучше от других торрент-качалок.. В топку !
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Mik83 про Tixati 2.55 [07-09-2017]
При проверках даже, на многих малопосещаемых торрентах, где почти нету раздающих, Tixati показал ОТЛИЧНЫЕ результаты!5++
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Денис про Tixati 2.55 [30-08-2017]
Насколько понял из беглого перевода помощи Tixati находит раздающих также используя и некий собственный алгоритм. На многих почти "глухонемых" трекерах/раздачах Tixati способен с легкостью утереть нос большому множеству своих казалось бы очень именитых конкурентов!:)
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takayuki про Tixati 2.53 [08-04-2017]
У меня Tixati показал _прекрасные_ результаты как по скорости перекачек так и по устойчивости его соединений! На всех раздачах где Делюги, Трансмишны +итп периодически глохли, Tixati всегда и стабильно качает с высокой скоростью! Очень жалею, что не пробовал его раньше! Огромное спасибо авторам!!
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