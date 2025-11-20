InShare для Android

InShare — приложение для быстрого обмена данными между устройствами без использования мобильного интернета. Поддерживает передачу любых типов файлов и обеспечивает стабильную работу даже при больших объёмах данных. Решение подходит для перемещения личных материалов, переноса данных на новый телефон или обмена с друзьями. Передача выполняется напрямую между устройствами, что позволяет достигать высокой скорости и не ограничиваться размером отправляемых файлов.

Сервис ориентирован на пользователей, которым требуется простой инструмент для обмена фотографиями, видео, музыкой, документами, приложениями и другими материалами. Содержит встроенный менеджер данных, который позволяет упорядочить содержимое перед отправкой. Также предусмотрена функция интеллектуальной репликации, благодаря которой можно переносить данные со старого смартфона на новый, в том числе контакты, сообщения, изображения, аудиофайлы и другие элементы. Интерфейс выполнен в понятном формате, что упрощает использование даже при большом количестве передаваемых файлов.

Основные возможности InShare:

  • Поддерживает передачу файлов со скоростью до 40 МБ/с.
  • Работает со всеми типами данных: фотографии, музыка, видео, документы, APK-файлы, архивы и пр.
  • Совместим со всеми Android-устройствами и предлагает простое управление процессом отправки и получения данных.
  • Использует функцию интеллектуальной репликации для переноса данных между устройствами.
  • Запрашивает необходимые разрешения только для корректной передачи данных.
  • Дает возможность передавать крупные файлы без ограничений по размеру.
  • Позволяет отправлять несколько файлов или папок одновременно.
  • Предлагает встроенный файловый менеджер с сортировкой и поиском.
