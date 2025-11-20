InShare для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.1.1.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский, Украинский
|Разработчик:
|InShot Inc.
|Категория:
|Шахматы, шашки
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|12.47 Мб
|СКАЧАТЬ
InShare — приложение для быстрого обмена данными между устройствами без использования мобильного интернета. Поддерживает передачу любых типов файлов и обеспечивает стабильную работу даже при больших объёмах данных. Решение подходит для перемещения личных материалов, переноса данных на новый телефон или обмена с друзьями. Передача выполняется напрямую между устройствами, что позволяет достигать высокой скорости и не ограничиваться размером отправляемых файлов.
Сервис ориентирован на пользователей, которым требуется простой инструмент для обмена фотографиями, видео, музыкой, документами, приложениями и другими материалами. Содержит встроенный менеджер данных, который позволяет упорядочить содержимое перед отправкой. Также предусмотрена функция интеллектуальной репликации, благодаря которой можно переносить данные со старого смартфона на новый, в том числе контакты, сообщения, изображения, аудиофайлы и другие элементы. Интерфейс выполнен в понятном формате, что упрощает использование даже при большом количестве передаваемых файлов.
Основные возможности InShare:
- Поддерживает передачу файлов со скоростью до 40 МБ/с.
- Работает со всеми типами данных: фотографии, музыка, видео, документы, APK-файлы, архивы и пр.
- Совместим со всеми Android-устройствами и предлагает простое управление процессом отправки и получения данных.
- Использует функцию интеллектуальной репликации для переноса данных между устройствами.
- Запрашивает необходимые разрешения только для корректной передачи данных.
- Дает возможность передавать крупные файлы без ограничений по размеру.
- Позволяет отправлять несколько файлов или папок одновременно.
- Предлагает встроенный файловый менеджер с сортировкой и поиском.
Неплохая реализация популярной настольной игры в шахматы для мобильных устройств на...
Бесплатные шашки для мобильных Android-устройств. Присутствует поддержка десяти различных...
Русские шашки – вариант популярной настольной игры с возможностью включить родительский...
Приложение с открытым кодом lichess позволяет играть в шахматы против компьютера в...
Сыграйте со своими друзьями или с искусственным интеллектом в самую популярную...
Chess for Android – шахматы для коммуникаторов, работающих под управлением Android. Поддерживается...
Отзывы о программе InShare
Admin
Отзывов о программе InShare 2.1.1.1 пока нет, можете добавить...