Русско Английский Переводчик для Android
|Оценка:
|3.85/5 голосов - 7
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|21.4 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Русский
|Разработчик:
|GK Apps
|Категория:
|Переводчики
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 3 120 | Статистика
|Размер:
|1,22 Мб
|СКАЧАТЬ
Русско Английский Переводчик - бесплатное приложение для Android-устройств, представляющее собой англо-русский и русско-английский переводчик, с помощью которого можно быстро найти перевод нужного слова или фрагмента текста на английском или русском языке. Достаточно всего лишь ввести нужное слово в окно текста для перевода, и выбрать на каком языке Вы бы хотели получить его перевод. Для работы программы необходимо подключение к сети Интернет.
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