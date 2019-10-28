Осень на Рабочий стол для Windows

Осень на Рабочий стол 1.4

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Описание Осень на Рабочий стол 1.4Описание   Скачать Осень на Рабочий стол 1.4СКАЧАТЬ (2,54 Мб) Скриншоты Осень на Рабочий стол 1.4Скриншоты (1)   Статистика Осень на Рабочий стол 1.4Статистика   Отзывы о Осень на Рабочий стол 1.4Отзывы (0)  
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3.40 из 5, всего оценок - 5
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Осень на Рабочий стол - небольшая программка, с помощью которой, осень наступает не только за окном квартиры или офиса, но и на мониторе вашего компьютера. Красивые осенние листики будут падать у вас на компьютере украшая его, и даря теплое осеннее настроение.

Что нового в Осень на Рабочий стол 1.4?
  • Полностью переписана программа.
  • Оптимизация программы.
  • Добавлена новая коллекция листиков.
Осень на Рабочий стол
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 1 915
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыУкрашательства
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Отзывы о программе Осень на Рабочий стол

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