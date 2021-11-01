Калькулятор с голосовым вводом для Android
|Оценка:
|4.57/5 голосов - 21
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.4.34 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский, Испанский
|Разработчик:
|ATNSOFT
|Категория:
|Стандартные
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 4 546 | Статистика
|Размер:
|1,6 Мб
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Калькулятор с голосовым вводом – удобный калькулятор для Android устройств, который позволяет осуществлять расчеты как при помощи экранной клавиатуры, так и посредством голосового ввода. Также программа дает возможность производить одновременно два и более расчета благодаря функции переключения экранов-редакторов выражений горизонтальным жестом по его верхней части.
Кроме этого присутствует история произведенных ранее вычислений, поддерживаются операции с процентами, работа с ячейками памяти (между которыми можно быстро переключаться). Записям можно задавать текстовые пометки и вставлять выражения и результаты прямо в редактор.
Примечание! Перед началом использования калькулятора необходимо в настройках Android подключить соответствующие голосовые базы.
- Улучшено голосовое распознавание.
- Добавлена локализация на румынский язык.
Калькулятор Плюс - удобный и простой в использовании классический калькулятор для Android....
Калькулятор с голосовым вводом 1.4.32
Калькулятор с голосовым вводом – калькулятор с возможностью голосового набора...
Бесплатное и простое в использовании приложение, которое позволяет легко и быстро решить...
Отзывы о программе Калькулятор с голосовым вводом
Aleks про Калькулятор с голосовым вводом 1.0.7 для Android [08-02-2015]
Все работает как заявлено голосовой ввод пашет качал файл APK
для Android 4.2
3 | 3 | Ответить
Владимир про Калькулятор с голосовым вводом 1.0.4 для Android [10-09-2014]