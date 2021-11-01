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Калькулятор с голосовым вводом для Android

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Оценка: 4.57/5 голосов - 21
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.4.34 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский, Испанский
Разработчик:
Категория:Стандартные
Загрузок (сегодня/всего):1 / 4 546 | Статистика
Размер:1,6 Мб
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Калькулятор с голосовым вводом скриншот № 2
Калькулятор с голосовым вводом скриншот № 3

Калькулятор с голосовым вводом – удобный калькулятор для Android устройств, который позволяет осуществлять расчеты как при помощи экранной клавиатуры, так и посредством голосового ввода. Также программа дает возможность производить одновременно два и более расчета благодаря функции переключения экранов-редакторов выражений горизонтальным жестом по его верхней части.

Кроме этого присутствует история произведенных ранее вычислений, поддерживаются операции с процентами, работа с ячейками памяти (между которыми можно быстро переключаться). Записям можно задавать текстовые пометки и вставлять выражения и результаты прямо в редактор.

Примечание! Перед началом использования калькулятора необходимо в настройках Android подключить соответствующие голосовые базы.

Что нового в Калькулятор с голосовым вводом 1.4.34?
  • Улучшено голосовое распознавание.
  • Добавлена локализация на румынский язык.
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Отзывы о программе Калькулятор с голосовым вводом

Aleks про Калькулятор с голосовым вводом 1.0.7 для Android [08-02-2015]

Все работает как заявлено голосовой ввод пашет качал файл APK
для Android 4.2
3 | 3 | Ответить

Владимир про Калькулятор с голосовым вводом 1.0.4 для Android [10-09-2014]

к сожалению файл не устанавливаеться.
2 | 2 | Ответить

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