CALCU для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|4.2.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Designer Calculators
|Категория:
|Стандартные
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|10,8 Мб
CALCU - удобный калькулятор для повседневных расчётов. Для выполнения любой функции, необходимой для работы или учебы, достаточно просто провести пальцем по экрану устройства.Позволяет добавлять и удалять необходимые функции и константы, что делает его идеальным калькулятором.
Основные возможности CALCU:
- Интерфейс в стиле Material Design.
- Красивый и интуитивно понятный интерфейс с тактильным управлением и навигацией.
- Результаты расчетов появляются мгновенно.
- Научная клавиатура появляется при проведении пальцем вверх по экрану.
- Проведя вниз по экрану, появится история расчетов.
- Поддержка многооконного режима на устройствах Samsung.
- Наличие кнопок памяти.
- Возможность настроить научную клавиатуру под себя.
- Возможность создания пользователем собственных констант.
- Возможность выбора между простой и полной раскладкой клавиатуры.
- Большой выбор стильных тем.
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