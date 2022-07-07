CALCU для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:4.2.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Стандартные
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:10,8 Мб
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CALCU - удобный калькулятор для повседневных расчётов. Для выполнения любой функции, необходимой для работы или учебы, достаточно просто провести пальцем по экрану устройства.Позволяет добавлять и удалять необходимые функции и константы, что делает его идеальным калькулятором.

Основные возможности CALCU:

  • Интерфейс в стиле Material Design.
  • Красивый и интуитивно понятный интерфейс с тактильным управлением и навигацией.
  • Результаты расчетов появляются мгновенно.
  • Научная клавиатура появляется при проведении пальцем вверх по экрану.
  • Проведя вниз по экрану, появится история расчетов.
  • Поддержка многооконного режима на устройствах Samsung.
  • Наличие кнопок памяти.
  • Возможность настроить научную клавиатуру под себя.
  • Возможность создания пользователем собственных констант.
  • Возможность выбора между простой и полной раскладкой клавиатуры.
  • Большой выбор стильных тем.
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