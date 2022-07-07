CALCU - удобный калькулятор для повседневных расчётов. Для выполнения любой функции, необходимой для работы или учебы, достаточно просто провести пальцем по экрану устройства.Позволяет добавлять и удалять необходимые функции и константы, что делает его идеальным калькулятором.

Основные возможности CALCU: