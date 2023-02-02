Smart Calculator для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:6.3.7 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Стандартные
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:9,35 Мб
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Smart Calculator - мобильное приложение, которое объединяет в себе базовый калькулятор, научный калькулятор, калькулятор чаевых, конвертер единиц измерения, калькулятор дат и таблица размеров. В общем, предлагает вариант для любых потребностей.

В базовом калькуляторе есть все основные функции, математические операции, M+ (память плюс), M- (память минус), M× (память умножить), M÷ (память разделить), очистка и удаление, история, а также такие функции как копирование или отправка. Научный калькулятор объединяет более сложные математические операции, такие как sin, cos, tan или вычисление числа Пи и пр.

Страница Калькулятор чаевых может пригодиться, когда вы выпиваете с друзьями и вам нужен быстрый ответ, сколько каждый из вас должен заплатить с учетом 15% чаевых.

Конвертер единиц измерения - это то, что нужно искать, если вам нужно перевести градусы Цельсия в градусы Фаренгейта или в градусы Кельвина. Существует множество единиц, которые можно легко конвертировать, например, длина, площадь, вес, объем, температура, давление, скорость, экономия топлива или преобразование данных.

С калькулятором даты все намного проще, у вас есть только два варианта, выберите первую дату и вторую дату и просмотрите разницу между ними.

Таблица размеров - это то, с чем мы все сталкиваемся. Какой размер соответствует стандарту США или стандарту ЕС для размера L, а теперь добавьте сюда еще и категорию Мужчины, и вы получите проблему, которую легко решить с помощью приложения "Научный калькулятор".

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