Калькулятор Плюс - удобный и простой в использовании классический калькулятор для Android. Кроме приятного и интуитивного интерфейса программа предлагает такие полезные функции, как например возможность корректировки ошибок, просмотр истории вычислений, подсчет нарастающего итога, расчет процентов, квадратных корней, возведение в квадрат и пр., что делает приложение незаменимым помощником для суммирования квитанций, сведения балансов, и даже для подсчета налогов.