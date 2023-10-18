Калькулятор Плюс для Android

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Оценка: 3.50/5 голосов - 6
Лицензия: Бесплатная (с рекламой)
Версия:6.6.3 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Русский
Разработчик:
Категория:Стандартные
Загрузок (сегодня/всего):0 / 3 282 | Статистика
Размер:25,23 Мб
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Калькулятор Плюс - удобный и простой в использовании классический калькулятор для Android. Кроме приятного и интуитивного интерфейса программа предлагает такие полезные функции, как например возможность корректировки ошибок, просмотр истории вычислений, подсчет нарастающего итога, расчет процентов, квадратных корней, возведение в квадрат и пр., что делает приложение незаменимым помощником для суммирования квитанций, сведения балансов, и даже для подсчета налогов.

Что нового в Калькулятор Плюс 6.6.3?
  • Небольшие улучшения в работе приложения.
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