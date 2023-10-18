Калькулятор Плюс для Android
|Оценка:
|3.50/5 голосов - 6
|Лицензия:
|Бесплатная (с рекламой)
|Версия:
|6.6.3 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Русский
|Разработчик:
|Digitalchemy, LLC
|Категория:
|Стандартные
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 3 282 | Статистика
|Размер:
|25,23 Мб
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Калькулятор Плюс - удобный и простой в использовании классический калькулятор для Android. Кроме приятного и интуитивного интерфейса программа предлагает такие полезные функции, как например возможность корректировки ошибок, просмотр истории вычислений, подсчет нарастающего итога, расчет процентов, квадратных корней, возведение в квадрат и пр., что делает приложение незаменимым помощником для суммирования квитанций, сведения балансов, и даже для подсчета налогов.
- Небольшие улучшения в работе приложения.
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