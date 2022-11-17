Calculator - приложение представляет собой альтернативу стандартному калькулятору Android, с интересными функциями и опциями, наложением поверх других запущенных приложений и различными методами вычислений.

По умолчанию приложение открывает упрощенную версию калькулятора, но нажмите кнопку переключения в левом нижнем углу приложения, чтобы изменить вид на научный. Этот вид включает функции sin, cos, tan, deg, вычисление PI и квадратного корня.

Следующий экран - окно вычислений. Оно включает калькулятор возраста, площади и объема, BMI (индекс массы тела), калькулятор передачи данных, дату, скидку, длину или массу.

Кроме того, вы можете перевести температуру из градусов Фаренгейта в градусы Цельсия, использовать систему счисления для преобразования десятичной системы в двоичную, восьмеричную или шестнадцатеричную, а также конвертировать единицы времени.

Чтобы воспользоваться конвертером валют и преобразовать EUR в USD или, например, в венгерский форинт, перейдите в следующий раздел приложения. Здесь представлен широкий выбор валют. В этом разделе приложение также предоставляет инвестиционный калькулятор с процентными ставками и сроками, калькулятор GST (налог на товары и услуги) с процентными уровнями, а также кредитный калькулятор с процентными ставками и сроками.