Google Таблицы - приложение для полноценной работы с таблицами на iOS-устройствах от Google. Теперь совершенно бесплатно и без ограничений можно создавать новые таблицы и редактировать уже существующие, а также сохранять их в формате Microsoft Excel.

Форматируйте ячейки, вводите и сортируйте данные, смотрите графики, вставляйте формулы, используйте функцию поиска и замены, а также многое другое. При этом для работы с Google Таблицы не нужно подключение к интернету, а все изменения автоматически сохраняются на Вашем устройстве, так что ни один важный документ не будет утерян.

Если же есть подключение к сети интернет, то можно открыть доступ к просмотру и редактированию таблиц другим пользователям и поработать с ними одновременно над совместным проектом.