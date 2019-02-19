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Google Таблицы для iOS

Google Таблицы 1.2019.06204 для iPhone, iPad

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Описание Google Таблицы 1.2019.06204 для iPhone, iPadОписание   Скачать Google Таблицы 1.2019.06204 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (332.22 Мб) Скриншоты Google Таблицы 1.2019.06204 для iPhone, iPadСкриншоты (9)   Статистика Google Таблицы 1.2019.06204 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о Google Таблицы 1.2019.06204 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
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Google Таблицы - приложение для полноценной работы с таблицами на iOS-устройствах от Google. Теперь совершенно бесплатно и без ограничений можно создавать новые таблицы и редактировать уже существующие, а также сохранять их в формате Microsoft Excel.

Форматируйте ячейки, вводите и сортируйте данные, смотрите графики, вставляйте формулы, используйте функцию поиска и замены, а также многое другое. При этом для работы с Google Таблицы не нужно подключение к интернету, а все изменения автоматически сохраняются на Вашем устройстве, так что ни один важный документ не будет утерян.

Если же есть подключение к сети интернет, то можно открыть доступ к просмотру и редактированию таблиц другим пользователям и поработать с ними одновременно над совместным проектом.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты Google Таблицы:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 7.x, iOS 8.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 546
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЭл. таблицы
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Отзывы о программе Google Таблицы

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