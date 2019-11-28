Razer Cortex 9.5.25.1033

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4.54 из 5, всего оценок - 29 Рейтинг программы - 4.54 из 5

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5 Razer Cortex - полезная и мощная утилита для геймеров, которая максимально повысит эффективность компьютера и высвободит дополнительные мощности процессора за счёт автоматического отключения ненужных процессов и приложений при входе в игру (когда вы закрываете игру, все прежние настройки восстанавливаются). Позволяет наслаждаться современными играми без "лагов" и "тормозов": Делайте стримминг своей игры и транслируйте в Twitch, Youtube Gaming, Azubu

Онлайн трансляции с наложением оверлеев, зеленного экрана, экранных примечаний, заставки "Я вернусь"

Сохраняйте свои игры Dropbox, Google Drive или Microsoft OneDrive и синхронизируйте их

Центр запуска игр

Отслеживайте акции и скидки в игровых магазинах Steam, Origin, Green Man Gaming, GamersGate, Amazon, GOG.com, GameStop, BattleNet, UPlay, Indiegala, Paradox Plaza

Добавляйте игры из списков желаний в Steam, GamersGate и GOG.com и получайте уведомления об акциях на любую игру из списка

Отслеживайте игры и цифровой контент для устройств виртуальной реальности В приложение встроены различные инструменты: обновления драйверов, загрузка необходимых инструментов для игр, настройка параметров системы для игр, дефрагментация игровых директорий, временное завершение работы фоновых процессов, очистка оперативной памяти, активизация производительности процессора. Особенности: Автоматическое резервное копирование файлов игры в выбранном хранилище облачного типа при каждом сохранении прогресса.

Сохранение игровых настроек в облаке, чтобы вам не приходилось запоминать разрешение, коэффициенты сглаживания и определения анизотропной фильтрации.

Бесплатная синхронизация без ограничения по количеству игр.ез ограничения по количеству игр.

Полный перечень игр, установленных у вас на компьютере, и командный центр для удобного доступа к ним.

Запись важнейших моментов в формате HD. Возможность настройки горячей клавиши.

Запись видеороликов любой длины без водяных знаков.

Возможность поделиться прохождениями и победными стратегиями в несколько нажатий клавиш: записи можно разместить на Facebook и YouTube.

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