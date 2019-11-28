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Razer Cortex 9.5.25.1033
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4.54 из 5, всего оценок - 29
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- Рейтинг программы - 4.54 из 5
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Razer Cortex - полезная и мощная утилита для геймеров, которая максимально повысит эффективность компьютера и высвободит дополнительные мощности процессора за счёт автоматического отключения ненужных процессов и приложений при входе в игру (когда вы закрываете игру, все прежние настройки восстанавливаются).
Позволяет наслаждаться современными играми без "лагов" и "тормозов":
- Делайте стримминг своей игры и транслируйте в Twitch, Youtube Gaming, Azubu
- Онлайн трансляции с наложением оверлеев, зеленного экрана, экранных примечаний, заставки "Я вернусь"
- Сохраняйте свои игры Dropbox, Google Drive или Microsoft OneDrive и синхронизируйте их
- Центр запуска игр
- Отслеживайте акции и скидки в игровых магазинах Steam, Origin, Green Man Gaming, GamersGate, Amazon, GOG.com, GameStop, BattleNet, UPlay, Indiegala, Paradox Plaza
- Добавляйте игры из списков желаний в Steam, GamersGate и GOG.com и получайте уведомления об акциях на любую игру из списка
- Отслеживайте игры и цифровой контент для устройств виртуальной реальности
В приложение встроены различные инструменты: обновления драйверов, загрузка необходимых инструментов для игр, настройка параметров системы для игр, дефрагментация игровых директорий, временное завершение работы фоновых процессов, очистка оперативной памяти, активизация производительности процессора.
Особенности:
- Автоматическое резервное копирование файлов игры в выбранном хранилище облачного типа при каждом сохранении прогресса.
- Сохранение игровых настроек в облаке, чтобы вам не приходилось запоминать разрешение, коэффициенты сглаживания и определения анизотропной фильтрации.
- Бесплатная синхронизация без ограничения по количеству игр.ез ограничения по количеству игр.
- Полный перечень игр, установленных у вас на компьютере, и командный центр для удобного доступа к ним.
- Запись важнейших моментов в формате HD. Возможность настройки горячей клавиши.
- Запись видеороликов любой длины без водяных знаков.
- Возможность поделиться прохождениями и победными стратегиями в несколько нажатий клавиш: записи можно разместить на Facebook и YouTube.
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Отзывы о программе Razer Cortex
Андрей про Razer Cortex 9.3.6.952 [12-05-2019]
Не знаю как у кого , но у меня с этой прогой наоборот варфейс тупить начал , снес этот Razer к чёрту и всё стало нормально
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yarik про Razer Cortex 8.4.17.561 [19-05-2018]
razer cortex говно!!!! комп и так медленный хоть убейся а с этой прогой и подавно полный ... !!!! игра так лагала что ваще желание играть пропало хотя обычно на моем калькуляторе сил хватало чтобы тянуть игру
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иван про Razer Cortex 7.6.8.66 [16-03-2017]
после установки этой проги моя система начала еще сильнее подвисать. 1 гиг оперативки, играл в хардстоун, где нужно минимум 2. но игра карточная и не требует высокой скорости реакции, противники ходят по очереди.
крч с этим кортексом так лагать начало, что игру смог запустить раза с 3-4 только. в самом игровом процессе заметных изменений не заметил.
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ggg про Razer Cortex 7.5.7.57 [17-10-2016]
Норм прога
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Илья про Razer Cortex 7.0.135.11872 [14-04-2016]
А мне программа нравится! Даже тормознутый "S.t.a.l.k.e.r" на ней работает как часы!
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