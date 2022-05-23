ТОП-сегодня раздела "Настройка, оптимизация"

CCleaner 6.0.9727 CCleaner - популярное приложение для оптимизации ПК, чистки реестра и удаления различного...

MSI Afterburner 4.6.4 MSI Afterburner - настоящая находка для истинного оверклокера, с помощью которой можно...

Mem Reduct 3.4 Mem Reduct - небольшая портативная утилита, которая позволяет высвободить до 25% используемой...

Win 10 Tweaker 18.2 Простой в использовании твикер для Windows, с помощью которого можно быстро и легко...

CCleaner Portable 5.92.9652 CCleaner Portable - портативная (переносная, не требующая инсталляции на компьютер) версия утилиты CCleaner для чистки системного мусора...