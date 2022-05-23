WinTools.net Classic для Windows
|Оценка:
|3.83/5 голосов - 6
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: 1100 руб. | Купить
|Ограничение:
|21 день
|Версия:
|22.5 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Русский
|Разработчик:
|WinTools Software Engineering
|Категории:
|Настройка, оптимизация - Реестр, Автозагрузка
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 6 089 | Статистика
|Размер:
|2,03 Мб
WinTools.net Classic - Набор инструментов, предназначенный для повышения производительности операционной системы MS Windows и поддержания производительности на высоком уровне на протяжении всего эксплуатационного периода. В состав программы входят следующие инструменты:
- Clean Uninstaller. Инструмент, служащий для корректного удаления программного обеспечения, а также для слежения за изменениями произошедшими после инсталляции программ на жёстком диске, в реестре и системных файлах.
- Scan Files. Инструмент для периодической очистки жёсткого диска компьютера от временных и неиспользуемых файлов, а так же битых ярлыков оставшихся после работы различного программного обеспечения и захламляющих жесткий диск.
- Scan Registry. Инструмент для периодической очистки реестра MS Windows от неиспользуемых записей оставшихся после деинсталляции приложений и не верных ключей, увеличивающих время загрузки и понижающих быстродействие системы.
- Start Up Manager. Менеджер автозагрузки, позволяющий добавлять, удалять и изменять скрытые записи приложений запускаемых в процессе загрузки операционной системы.
- Tweak UI. Набор дополнительных настроек и возможностей, влияющих на безопасность, производительность и удобство использования операционной системы и не входящих в стандартную поставку MS Windows.
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Отзывы о программе WinTools.net Classic
Леха про WinTools.net Classic [19-04-2005]
Прога рульная ,легкая в работе,только очень жаль ,что шароварная.
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