WinTools.net Classic для Windows

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Оценка: 3.83/5 голосов - 6
Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: 1100 руб. | Купить
Ограничение:21 день
Версия:22.5 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс: Русский
Разработчик:
Категории:Настройка, оптимизация - Реестр, Автозагрузка
Загрузок (сегодня/всего):0 / 6 089 | Статистика
Размер:2,03 Мб
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WinTools.net Classic - Набор инструментов, предназначенный для повышения производительности операционной системы MS Windows и поддержания производительности на высоком уровне на протяжении всего эксплуатационного периода. В состав программы входят следующие инструменты:

  • Clean Uninstaller. Инструмент, служащий для корректного удаления программного обеспечения, а также для слежения за изменениями произошедшими после инсталляции программ на жёстком диске, в реестре и системных файлах.
  • Scan Files. Инструмент для периодической очистки жёсткого диска компьютера от временных и неиспользуемых файлов, а так же битых ярлыков оставшихся после работы различного программного обеспечения и захламляющих жесткий диск.
  • Scan Registry. Инструмент для периодической очистки реестра MS Windows от неиспользуемых записей оставшихся после деинсталляции приложений и не верных ключей, увеличивающих время загрузки и понижающих быстродействие системы.
  • Start Up Manager. Менеджер автозагрузки, позволяющий добавлять, удалять и изменять скрытые записи приложений запускаемых в процессе загрузки операционной системы.
  • Tweak UI. Набор дополнительных настроек и возможностей, влияющих на безопасность, производительность и удобство использования операционной системы и не входящих в стандартную поставку MS Windows.
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Отзывы о программе WinTools.net Classic

Леха про WinTools.net Classic [19-04-2005]

Прога рульная ,легкая в работе,только очень жаль ,что шароварная.
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