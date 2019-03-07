ScanMyReg для Windows

ScanMyReg 3.23

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание ScanMyReg 3.23Описание   Скачать ScanMyReg 3.23СКАЧАТЬ (3,38 Мб) Скриншоты ScanMyReg 3.23Скриншоты (5)   Статистика ScanMyReg 3.23Статистика   Отзывы о ScanMyReg 3.23Отзывы (2)  
Оцените программу!
4.75 из 5, всего оценок - 4
  • Рейтинг программы - 4.75 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

ScanMyReg - программа для оптимизации системного реестра. Сканирует реестр Windows и находит некорректную или устаревшую информацию. Исправляет ошибки и удаляет некорректные ключи реестра, делая работу системы более быстрой и стабильной.

Особенности приложения:

  • Сканирование и исправление ошибок реестра
  • Повышает скорость и производительность работы системы
  • Дефрагментация системного реестра
  • Резервное копирование реестра и восстановление его в случае каких-либо проблем
ScanMyReg
ScanMyReg
ScanMyReg
ScanMyReg
Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $24.95
Ограничение в работе программынельзя исправить найденные ошибки
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 1 688
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРеестр, Автозагрузка
ТОП-сегодня раздела "Реестр, Автозагрузка"
 

CCleaner 5.54.7088

CCleaner - популярное приложение для оптимизации ПК, чистки реестра и удаления различного мусора из системы. Освобождает пространство на жестких дисках, благодаря

Autoruns 13.94

Autoruns - программа для контроля автоматической загрузки различных приложений, сервисов и компонентов, стартующих при загрузке операционной системы

Vit Registry Fix 9.5.9 Free

Vit Registry Fix - полезный инструмент для очистки системного реестра от ошибок и устаревших данных, который обладает мощным автоматическим средством сканирования и

CCleaner Portable 5.54.7088

CCleaner Portable - портативная (переносная, не требующая инсталляции на компьютер) версия утилиты CCleaner для чистки системного мусора

Reg Organizer 8.26

Reg Organizer - мощная программа, позволяющая следить за состоянием системного реестра и конфигурационных файлов. С помощью приложения можно чистить реестр, искать

PrivaZer 3.0.65.0

PrivaZer - бесплатная программа, которая предназначена для очистки ПК от накопившегося системного мусора. Приложение позволяет удалить следы Интернет-активности,

скачать Adguard

Отзывы о программе ScanMyReg

perplexed про ScanMyReg 3.0 [17-05-2017]

Хорошо помогла. Виндоус 7 не переустанавливал лет 5. Уже заметно притормаживало. Почистил и как новый. Даже не разбирался - просто нажал удалить всё. Теперь периодически сканирую. Скачал бесплатно на giveawayoftheday
| | Ответить

Илья про ScanMyReg 2.1 [09-04-2017]

Нормальная прожка, но самая лучшая всегда будет Reg Organizer )
| 1 | Ответить

Читать все отзывы (2) / Добавить отзыв
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
macOS
Android
iOS
Windows Phone
 
 