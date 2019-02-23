KakaoTalk для iOS

KakaoTalk 8.2.6 для iPhone

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Описание KakaoTalk 8.2.6 для iPhoneОписание   Скачать KakaoTalk 8.2.6 для iPhoneСКАЧАТЬ (379.14 Мб) Скриншоты KakaoTalk 8.2.6 для iPhoneСкриншоты (5)   Статистика KakaoTalk 8.2.6 для iPhoneСтатистика   Отзывы о KakaoTalk 8.2.6 для iPhoneОтзывы (0)  
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4.50 из 5, всего оценок - 2
  • Рейтинг программы - 4.50 из 5
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KakaoTalk - популярный клиент для общения с друзьями и близкими людьми по всему миру. Для обеспечения связи потребуется 3G или Wi-Fi соединение с Интернетом. KakaoTalk можно использовать как обычную "аську", а можно и для осуществления классических звонков, чтобы услышать голос родного Вам человека.

При необходимости, Вашему абоненту можно отправить мультимедийные данные - фотографии, музыку, видеооткрытку и т.д., а также использовать разнообразные стикеры и смайлики для придания Вашему сообщению изысканности. Очень удобно реализована функция группового чата, где Вы сможете обсудить важные вопросы в кругу друзей и коллег.

Есть и другие полезные фишки (календарь, определение местоположения, встроенные игры и др.), которые делают KakaoTalk удобным не только для общения, но и развлечения.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты KakaoTalk:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 5.x, iOS 6.x, iOS 7.x, iOS 8.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 509
Разработчик
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Категории программыICQ, чаты, пейджеры
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Отзывы о программе KakaoTalk

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