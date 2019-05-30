KakaoTalk для Android

KakaoTalk 8.3.6 для Android

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Описание KakaoTalk 8.3.6 для AndroidОписание   Скачать KakaoTalk 8.3.6 для AndroidСКАЧАТЬ (62,23 Мб) Скриншоты KakaoTalk 8.3.6 для AndroidСкриншоты (6)   Статистика KakaoTalk 8.3.6 для AndroidСтатистика   Отзывы о KakaoTalk 8.3.6 для AndroidОтзывы (1)  
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4.75 из 5, всего оценок - 4
  • Рейтинг программы - 4.75 из 5
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KakaoTalk - удобный мессенджер для Android, благодаря которому пользователи смогут без проблем обмениваться текстовыми сообщениями, пересылать друг другу различные мультимедийные файлы, а также совершать видео- и голосовые звонки.

С помощью приложения можно извещать друзей о своем текущем местоположении, просматривать пользователей, которые прочитали ваше сообщение и многое другое.

Кроме этого в KakaoTalk присутствует поддержка групповых чатов, имеется встроенный планировщик (с напоминаниями), голосовой фильтр, а также большое количество смайликов и стикеров, позволяющих придать вашей переписке соответствующую эмоциональную окраску.

Что нового в KakaoTalk 8.3.6 для Android?
  • Исправлены ошибки
KakaoTalk
KakaoTalk
KakaoTalk
KakaoTalk
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 2.x, 3.x, 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)2 / 2 332
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыICQ, чаты, пейджеры
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Отзывы о программе KakaoTalk

с нашей деревни про KakaoTalk 4.7.1 для Android [13-01-2015]

Отличная программа.
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