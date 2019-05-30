KakaoTalk - удобный мессенджер для Android, благодаря которому пользователи смогут без проблем обмениваться текстовыми сообщениями, пересылать друг другу различные мультимедийные файлы, а также совершать видео- и голосовые звонки.

С помощью приложения можно извещать друзей о своем текущем местоположении, просматривать пользователей, которые прочитали ваше сообщение и многое другое.

Кроме этого в KakaoTalk присутствует поддержка групповых чатов, имеется встроенный планировщик (с напоминаниями), голосовой фильтр, а также большое количество смайликов и стикеров, позволяющих придать вашей переписке соответствующую эмоциональную окраску.