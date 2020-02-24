AllCast - удобное и простое в использовании приложение, которое позволяет пользователю просматривать на телевизоре фотографии с Android-смартфона или планшета, а также проигрывать музыку и видеоролики. Программа автоматически обнаружит и разобьет по категориям записанные на устройстве картинки, ролики и треки.

Поддерживаются Chromecast, Amazon TV, Apple TV, Xbox 360, Xbox One, Roku, WDTV, Smart TV (телевизоры Samsung, Sony and Panasonic) и другие устройства, подключенные к домашней сети по протоколу DLNA. Для трансляции системного аудио и звука из сторонних приложений (например Google Play Music) необходимо наличие прав суперпользователя.