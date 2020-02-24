Приват24 5.26.03 для Android
Приват24 – установите филиал ПриватБанка на свое устройство. С помощью программы управляйте своим счетом или картой, просматривайте банковские выписки и оплачивайте
Google Home 1.26.30.8 для Android
Управляйте контентом и устройствами в одном приложении. Google Home позволяет управлять воспроизведением музыки и видео с доступных устройств, настраивать
iMediaShare 1.0.10 для Android
Бесплатное Android-приложение, которое позволяет воспроизводить видео, музыку и фотографии со своего мобильного устройства на телевизоре. Для этого устройства должны
ASUS Remote Link 1.2m.4.150730 для Android
ASUS Remote Link – управляйте компьютером по Wi-Fi или Bluetooth с помощью своего Android-устройства. Учтите, что для работы утилиты ее необходимо установить на ПК и
AnyDesk 5.3.6 для Android
Бесплатный инструмент, который позволяет получить удалённый доступ к рабочему столу компьютера со смартфона или планшета. Удаленное управление защищено с помощью
AllCast 2.0.5.0 для Android
AllCast – утилита позволяет просматривать фотографии и видео с вашего устройства на большом экране. Помимо устройства на Android и приложение, вам понадобится Smart