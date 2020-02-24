AllCast для Android

AllCast 3.0.1.6 для Android

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Описание AllCast 3.0.1.6 для AndroidОписание   Скачать AllCast 3.0.1.6 для AndroidСКАЧАТЬ (31,28 Мб) Скриншоты AllCast 3.0.1.6 для AndroidСкриншоты (4)   Статистика AllCast 3.0.1.6 для AndroidСтатистика   Отзывы о AllCast 3.0.1.6 для AndroidОтзывы (0)  
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4.50 из 5, всего оценок - 2
  • Рейтинг программы - 4.50 из 5
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AllCast - удобное и простое в использовании приложение, которое позволяет пользователю просматривать на телевизоре фотографии с Android-смартфона или планшета, а также проигрывать музыку и видеоролики. Программа автоматически обнаружит и разобьет по категориям записанные на устройстве картинки, ролики и треки.

Поддерживаются Chromecast, Amazon TV, Apple TV, Xbox 360, Xbox One, Roku, WDTV, Smart TV (телевизоры Samsung, Sony and Panasonic) и другие устройства, подключенные к домашней сети по протоколу DLNA. Для трансляции системного аудио и звука из сторонних приложений (например Google Play Music) необходимо наличие прав суперпользователя.

AllCast
AllCast
AllCast
Статус программы Демо версия
Ограничение в работе программыограничение просмотра в 5 минут
ОперационкаAndroid 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 1 431
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыУдаленное управление
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Отзывы о программе AllCast

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Отзывов о программе AllCast 3.0.1.6 для Android пока нет, можете добавить...

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