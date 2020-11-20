ТОП-сегодня раздела "Очистка диска"

CCleaner 5.74.8198 CCleaner - популярное приложение для оптимизации ПК, чистки реестра и удаления различного мусора из системы. Освобождает пространство на жестких дисках, благодаря чему ваш компьютер станет работать заметно быстрее и стабильнее

HDD Low Level Format Tool 4.40 Бесплатная программа для низкоуровневого форматирования накопителей различных производителей (с интерфейсами S-ATA (SATA), IDE (E-IDE), SCSI, USB, Firewire) и Flash карт, с возможностью изменения размера накопителя. Поддерживается Ultra-DMA режим

Revo Uninstaller 2.2.0 Revo Uninstaller - бесплатное приложение для корректной деинсталляции программ из операционной системы. Кроме этого помогает пользователю очистить систему от ненужных и временных файлов, истории браузеров, куки и пр, а также оптимизировать работу ПК

CCleaner Portable 5.74.8198 CCleaner Portable - портативная (переносная, не требующая инсталляции на компьютер) версия утилиты CCleaner для чистки системного мусора

Vit Registry Fix 9.5.9 Free Vit Registry Fix - полезный инструмент для очистки системного реестра от ошибок и устаревших данных, который обладает мощным автоматическим средством сканирования и удаления самых разнообразных ошибок. Присутствует возможность ручного удаления ключей