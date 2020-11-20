Active KillDisk для Windows

Скачать Active KillDisk 13.0.7.1СКАЧАТЬ
Active KillDisk 13.0.7.1Описание
Отзывы о Active KillDisk 13.0.7.1Отзывы
share
Оцените программу!
3.00 из 5, всего оценок - 3
  • Рейтинг программы - 3.00 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Active KillDisk - надежная и простая в использовании программа, которая удаляет всю информацию с жесткого диска PC. Стирает все данные на HDD, SSD и USB дисках полностью. Поддерживает 23 стандарта безопасности, а также SSD, IDE, SATA, файловые системы FAT, FAT32, NTFS.

Особенности программы:

  • Стирает все данные на HDD, SSD и USB дисках полностью.
  • Стирает всю неиспользуемое пространство на дисках, не касаясь существующих данных
  • Загрузочный Disk Creator, который позволяет загрузиться с CD / DVD / USB.
  • Встроенный Hex-просмотрщик.
Active KillDisk скриншот № 1
Active KillDisk скриншот № 2
Active KillDisk скриншот № 3
Лицензия: Бесплатная
Версия:13.0.7.1 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Очистка диска
Загрузок (сегодня/всего):8 / 6 568 | Статистика
Размер:87,21 Мб
ТОП-сегодня раздела "Очистка диска"
 

скачать CCleanerCCleaner 5.74.8198

CCleaner - популярное приложение для оптимизации ПК, чистки реестра и удаления различного мусора из системы. Освобождает пространство на жестких дисках, благодаря чему ваш компьютер станет работать заметно быстрее и стабильнее

скачать HDD Low Level Format ToolHDD Low Level Format Tool 4.40

Бесплатная программа для низкоуровневого форматирования накопителей различных производителей (с интерфейсами S-ATA (SATA), IDE (E-IDE), SCSI, USB, Firewire) и Flash карт, с возможностью изменения размера накопителя. Поддерживается Ultra-DMA режим

скачать Revo UninstallerRevo Uninstaller 2.2.0

Revo Uninstaller - бесплатное приложение для корректной деинсталляции программ из операционной системы. Кроме этого помогает пользователю очистить систему от ненужных и временных файлов, истории браузеров, куки и пр, а также оптимизировать работу ПК

скачать CCleaner PortableCCleaner Portable 5.74.8198

CCleaner Portable - портативная (переносная, не требующая инсталляции на компьютер) версия утилиты CCleaner для чистки системного мусора

скачать Vit Registry FixVit Registry Fix 9.5.9 Free

Vit Registry Fix - полезный инструмент для очистки системного реестра от ошибок и устаревших данных, который обладает мощным автоматическим средством сканирования и удаления самых разнообразных ошибок. Присутствует возможность ручного удаления ключей

скачать EraserEraser 6.2.0.2991

Eraser - бесплатная утилита с помощью которой можно полностью бесследно удалить файлы и папки с жесткого диска. Удаление осуществляется путем перезаписи по заранее выбранному алгоритму. Может удалять шифрованные файлы, временные файлы, очищать корзину

скачать Adguard

Отзывы о программе Active KillDisk

Admin

Отзывов о программе Active KillDisk 13.0.7.1 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв