Active KillDisk для Windows
3.00 из 5, всего оценок - 3
Active KillDisk - надежная и простая в использовании программа, которая удаляет всю информацию с жесткого диска PC. Стирает все данные на HDD, SSD и USB дисках полностью. Поддерживает 23 стандарта безопасности, а также SSD, IDE, SATA, файловые системы FAT, FAT32, NTFS.
Особенности программы:
- Стирает все данные на HDD, SSD и USB дисках полностью.
- Стирает всю неиспользуемое пространство на дисках, не касаясь существующих данных
- Загрузочный Disk Creator, который позволяет загрузиться с CD / DVD / USB.
- Встроенный Hex-просмотрщик.
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|13.0.7.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|LSoft Technologies Inc
|Категория:
|Очистка диска
|Загрузок (сегодня/всего):
|8 / 6 568 | Статистика
|Размер:
|87,21 Мб
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