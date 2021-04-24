Azbo Audio Tour - удобное приложение для Android, которое будет полезно пользователям, готовящимся к самостоятельному путешествию в различные туристические столицы, как например Лондон, Париж, Рим, Берлин, Барселона, Вена, Венеция, Амстердам, Прага, Флоренция, Милан, Гамбург, Севилья, Токио, Стамбул и др. Благодаря программе Вы не пропустите ни одно из общеизвестных достопримечательностей, которые для удобства выделены на карте желтой звездой. Azbo Audio Tour позволяет получить дополнительную практическую информацию о местных традициях и особенностях. Присутствуют встроенные оффлайн карты.