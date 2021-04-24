Azbo Audio Tour для Android

Описание
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Оценка: 4.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.2.016 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категории:Карты - Путеводители
Загрузок (сегодня/всего):0 / 911 | Статистика
Размер:9,23 Мб
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Azbo Audio Tour - удобное приложение для Android, которое будет полезно пользователям, готовящимся к самостоятельному путешествию в различные туристические столицы, как например Лондон, Париж, Рим, Берлин, Барселона, Вена, Венеция, Амстердам, Прага, Флоренция, Милан, Гамбург, Севилья, Токио, Стамбул и др. Благодаря программе Вы не пропустите ни одно из общеизвестных достопримечательностей, которые для удобства выделены на карте желтой звездой. Azbo Audio Tour позволяет получить дополнительную практическую информацию о местных традициях и особенностях. Присутствуют встроенные оффлайн карты.

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Отзывы о программе Azbo Audio Tour

Admin

Отзывов о программе Azbo Audio Tour 1.2.016 пока нет, можете добавить...

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