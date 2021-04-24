Azbo Audio Tour для Android
|Оценка:
|4.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.2.016 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Tag Azbo llp
|Категории:
|Карты - Путеводители
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 911 | Статистика
|Размер:
|9,23 Мб
|СКАЧАТЬ
Azbo Audio Tour - удобное приложение для Android, которое будет полезно пользователям, готовящимся к самостоятельному путешествию в различные туристические столицы, как например Лондон, Париж, Рим, Берлин, Барселона, Вена, Венеция, Амстердам, Прага, Флоренция, Милан, Гамбург, Севилья, Токио, Стамбул и др. Благодаря программе Вы не пропустите ни одно из общеизвестных достопримечательностей, которые для удобства выделены на карте желтой звездой. Azbo Audio Tour позволяет получить дополнительную практическую информацию о местных традициях и особенностях. Присутствуют встроенные оффлайн карты.
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Отзывы о программе Azbo Audio Tour
Admin
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